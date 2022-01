Gli aiuti alle imprese durante la pandemia: il nodo della cumulabilità

Quando è scoppiata la pandemia, nel marzo 2020, la Commissione Europea, attraverso l’introduzione del Quadro Temporaneo, ha dato la possibilità agli Stati membri di concedere aiuti alle imprese che hanno accusato difficoltà a causa del Covid. Si tratta di misure straordinarie e temporanee, strettamente legate all’emergenza sanitaria, adottate per consentire alle realtà imprenditoriali di disporre di liquidità sufficiente per preservare la continuità economica durante e dopo la pandemia. Inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2020, con il perdurare dell’emergenza la Commissione Europea ha più volte prorogato la scadenza di questi provvedimenti, al momento fissata al 30 giugno 2022, e ha innalzato il tetto massimo di aiuti che ogni impresa può ricevere.



Un contesto di proroghe e modifiche che in alcuni casi ha creato qualche difficoltà alle aziende, soprattutto nel comprendere i limiti massimi di contributi a cui hanno diritto. Per fare chiarezza ed aiutare le imprese ad approcciarsi nella maniera corretta alle norme del Quadro Temporaneo, Confindustria Cuneo organizza un webinar in programma martedì 1° febbraio, alle ore 10, dal titolo “Gli aiuti del Quadro Temporaneo per il sostegno delle imprese durante la pandemia: il nodo della cumulabilità”.



L’obiettivo dell’incontro, utile per tutte le realtà che hanno ricevuto i contributi, è fare il punto sul contesto normativo di riferimento e sulle ricadute operative in termini di cumulabilità dei diversi aiuti in favore delle imprese. Coordinato dal responsabile di Finanza Agevolata di Confindustria Cuneo Nicolò Cometto, il webinar si avvarrà della partecipazione di Valeria Salvi delle Politiche Fiscali di Confindustria, e di Benedetto Santacroce, dello Studio legale Santacroce & Partners.



La partecipazione all’incontro è gratuita. Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario