Opportunità esclusiva per la ristorazione a Genova: aperto il bando per affidare la gestione del rooftop restaurant della Torre WTC. Ecco come partecipare!

Il 19esimo piano della torre San Benigno, progettata da Piero Gambacciani, è un palcoscenico unico da cui ammirare durante un aperitivo o una cena al tramonto o sotto le stelle, Genova in tutta la sua bellezza, dalla Lanterna al promontorio di Portofino.

I locali e la terrazza della Torre WTC al 19esimo piano sono disponibili per essere personalizzati ed arredati. L'idea è quella di realizzare un ristorante-bar panoramico, simile a quelli che si trovano in molte grandi città del mondo, che sia in grado di offrire un'esperienza emozionante da una prospettiva privilegiata: a un passo dal cielo.

Anche Genova può sfruttare con i 102 metri di altezza del WTC i piaceri della vista e del palato.