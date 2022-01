Amministrazione trasparente: l'Asl CN1 approva il Piano delle Performance 2022

L’Asl CN1 ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2022: uno strumento di programmazione e trasparenza, predisposto a inizio anno, sia per ampliare la coerenza con il Piano dell’anticorruzione e della trasparenza, sia per dare maggiore risalto alla programmazione strategica.

Spiega la responsabile della struttura Strategie Aziendali e Ciclo della Performance, Pinuccia Carena: “Il presente piano dà l'avvio al ciclo della gestione della Performance 2022, come strumento di programmazione e di trasparenza aziendale con un piano di attività e di obiettivi da perseguire. Con il 2022 si apre il primo anno di programmazione a cura della nuova Direzione Generale, che si è insediata nell’estate scorsa e che intende dare un forte impulso alla riprogrammazione delle attività, alla ripresa per quanto possibile delle azioni già avviate e soprattutto rivolgere l'attenzione al miglioramento continuo delle prestazioni erogate”.



Il Piano è pubblicato sul sito dell’Asl (www.aslcn.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”.