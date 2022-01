Bra-Saluzzo 1-0, Floris: "Noi poco brillanti ma contava solo vincere" (VIDEO)

Il Bra è tornato alla vittoria superando nel derby della prima di ritorno il Saluzzo dell'ex giallorosso Mauro Briano, sempre più ultimo in classifica.

La formazione di Floris, alla terza partita in sette giorni, non ha impressionato per brillantezza ma è riuscita a conquistare tre punti importanti.

Si fa dura per i granata, stravolti nell'organico rispetto ad inizio campionato e raramente premiati dal risultato nonostante buone prestazioni come quella offerta all'Attilio Bravi domenica pomeriggio.

Nel video l'analisi post match dei due tecnici