Imperial Dance: 18 medaglie alla “Lunidanza Art Festival”!

Stagione da incorniciare quella della Imperial Dance di Madonna dell’Olmo di Cuneo.

Domenica presso il palasport “Mariotti” di La Spezia alla competizione di Danza Sportiva “Lunidanza Art Festival” gli atleti di danze Latino Americane, Caraibiche e HIP HOP hanno conquistato ben 18 medaglie.

A confermarsi tra le più importanti promesse del Latin Style Synchro è il duo formato da Alessia Narducci e Elena Andrà Solonean con ben 4 ori conquistati in Samba, Cha cha cha, Rumba e Jive.

Sempre nel Latin Style Synchro ha ottenuto 2 medaglie d’argento il duo formato da Emma Marabotto e Asia Galaverna in Samba e Cha cha cha.

Domenica è stata la prima competizione in assoluto per gli atleti di Hip Hop della squadra allenata dall’insegnante Desirè Demaria di Busca, culminata con la conquista di ben 3 medaglie: nella categoria Junior 2° posto per Filippo Delfino, mentre nella sezione Juveniles 2° posizione per Alice Menardi, 3° posto per Giorgia Cavallo e 4° posto per Karola Giusiano.

“Sono molto soddisfatta per i miei ragazzi” - commenta l’insegnante Desirè - “Stanno lavorando sodo in un momento delicato come questo dove spesso si è costretti a casa a causa del propagarsi dei contagi all’interno delle scuole primarie e secondarie. Abbiamo ampi margini di miglioramento e vogliamo continuare con questo filone di risultati.”

Nel Latin Style Tecnica l’atleta Emanuela Massa ha conquistato due ottime medaglie d’argento in Samba e Cha cha cha, mentre l’atleta Alessia Narducci ha conquistato un 3° posto in Jive, un 4° posto in cha cha cha e 2 semifinali.

Poker di ori invece per Elena Andra Solonean nella categoria Over17 in Samba, Cha cha cha, Rumba e Jive.Concludono la giornata di gara nella categoria Senior di Danze Caraibiche la coppia Demaria-Desogus che continua il buon periodo di forma iniziato con la vittoria del Campionato Regionale di Dicembre attraverso la vittoria in Salsa Cuban Style e Bachata.