L’Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo diventa “Centro CONI”

L'Atletica Mondovì - Acqua S.Bernardo annuncia l’ottenimento del prestigioso titolo “Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo sport”.

Il sodalizio monregalese, con altre undici Associazioni Sportive Dilettantistiche della provincia di Cuneo, è stato inserito nel Progetto, organizzato dal CONI attraverso i propri Comitati Regionali e Provinciali, che ha come obbiettivi quello di offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti percorsi indirizzati anche alla ricerca del proprio talento che nel futuro potrebbe sfociare nell’alto livello; arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive e ad affinare i gesti tecnici specifici attraverso la sperimentazione di diverse discipline sportive; orientare e motivare i giovani in modo corretto contrastando il fenomeno dell’abbandono grazie anche al trasferimento del talento da una disciplina ad un’altra.

I Centri CONI offrono ai giovani sportivi 5/14 anni un diverso approccio culturale e metodologico, differenziato per fasce d’età, che prevede il coinvolgimento di più società sportive o polisportive che, attraverso un’attività di progettazione e di interscambio tra tecnici, contempli il trasferimento dei ‘saperi’ e delle ‘competenze’ tra le diverse discipline sportive guidando il giovane in un percorso di pratica sportiva multidisciplinare che potrebbe sfociare nell’alto livello ma sicuramente garantirà la costruzione di un bagaglio motorio vario e completo.

Molto soddisfatto Fabio Boselli, presidente dell’ASD Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo: «L'atletica Mondovì ricevuto in questi giorni l'attestato come Centro Coni per l'orientamento e l'avviamento allo sport, un attestato che conferma il posizionamento della nostra società a livello nazionale come punto di riferimento per la pratica dell'atletica leggera. Un riconoscimento del livello organizzativo raggiunto dalla nostra società, della preparazione dei suoi tecnici nelle diverse specialità dell'atletica e una conferma della bontà del percorso iniziato negli ultimi anni dalla nostra società: sport per tutti, e possibilità di valorizzare i migliori talenti grazie a tecnici preparati e specializzati. Nello specifico questa iniziativa sarà seguita da Martina Pesce, nostra istruttrice categoria esordienti e studentessa al primo anno di Scienze Motorie».

Enrico Priale, tecnico e dirigente del sodalizio monregalese: «L’essere diventati “Centro Coni” certifica il valore della nostra associazione, consolidato nell’arco degli anni. Ci stiamo impegnando per una crescita a 360°, non solo dal punto di vista tecnico per il conseguimento delle performance e del risultato sportivo, che rimane comunque il “focus” della nostra attività, ma anche dal punto di vista sociale. Stiamo ampliando il nostro sguardo e nel corso della stagione proporremo nuove iniziative con l’intento di favorire l’avvicinamento all’attività fisica da parte di nuove fasce di popolazione. Il benessere psico-fisico, soprattutto nella fase che ci auguriamo essere post-pandemica, va curato nei minimi dettagli».