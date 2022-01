Volley maschile A2 - Cuneo, Serniotti dopo la vittoria di Brescia: "Bel successo di squadra"

Ancora una vittoria (ottava di fila in campionato) per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che espugna Brescia in rimonta dopo il tie-break.

Tra i protagonisti Filippi e Tallone, a dimostrazione dell'alto livello generale del roster di Serniotti.

Nelle dichiarazioni post match il tecnico è già proiettato alla sfida di Coppa in programma mercoledì contro Porto Viro.

Serniotti: "Oggi importante vittoria e soprattutto bel successo di squadra con protagonisti Filippi e Tallone, due giocatori a cui finora ho dato meno spazio, ma che son contento oggi abbiano fatto bene la loro parte. Ora dobbiamo recuperare in fretta in vista della partita di coppa di mercoledì, sfida secca a cui teniamo molto"