Saluzzo, è arrivato Fra Maurizio nella comunità di San Bernardino

Ha già concelebrato la messa di sabato sera nella chiesa di San Bernardino, Fra Maurizio appena arrivato nella comunità dei frati minori francescani a Saluzzo.

Fra Maurizio Piazza, 56 anni, appassionato di arte e architettura, pittore di icone, arriva dal convento di Santa Maria Assunta di Baccanello, nel comune di Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo ed ha prestato servizio in molti conventi, soprattutto dell’Emilia Romagna.

Negli ultimi anni la parrocchia di san Bernardino, retta da padre Giuliano Selti, ha visto diminuire la presenza dei frati per trasferimenti come quello di padre Renato Scimè, che aveva mandato di esorcista nella diocesi o dei decessi. Tra questi, l’ultimo in ordine di tempo di padre Giuseppe Bussone, morto il giorno Natale a Torino.

Con l’arrivo di padre Maurizio, come aveva annunciato il vescovo Cristiano Bodo, si aggiunge un nuovo frate alla comunità di San Bernardino, portando nuove prospettive e scongiurando l’abbandono, da parte dell’Ordine francescano della struttura situata sulla strada collinare, a cui la comunità di Saluzzo è molto legata.

Il complesso ha infatti radici antiche, fatto costruire a partire dal 1471 dal marchese Ludovico I non lontano dalla Castiglia.

A rinfoltire le fila del convento era giunto da Parma, nel settembre del 2020 frate Andrea Nico Grossi , 52 anni, oggi responsabile della mensa Caritas di corso Piemonte, e entro settembre di quest'anno, è atteso un quarto francescano a San Bernardino.