A Mondovì Piazza ztl e aree pedonali fino ad aprile: oltre 200 sanzioni da dicembre

In occasione dell'accensione del mapping "Luci a Piazza", dallo scorso 5 dicembre sono entrate infatti in vigore nuove regole per la viabilità nel rione, che prevedono l'istituzione dell'area pedonale dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, il sabato, la domenica ed i festivi dalle 13 alle 24 in piazza Maggiore.

Nell'area di fronte ai portici sottani 5 stalli utili per il parcheggio 15 minuti, nell'area antistante alla Chiesa della Missione un parcheggio carico/scarico e davanti al palazzo del Gesuiti (ex Tribunale) il parcheggio per le persone diversamente abili.

Ztl e area pedonale, come stabilito dalla Giunta comunale, verranno estese fino al 30 di aprile e per rafforzare maggiormente il rispetto delle nuove norme verranno installati nuovi dissuasori sotto al sagrato della chiesa della Missione e tra le fioriere.

VIABILITA'

Ecco le modifiche:

1. l’istituzione di un’AREA PEDONALE URBANA (di seguito APU) dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutti i sabati e giorni festivi dalle ore 13:00 alle ore 24:00, nella parte soprana e sottana di Piazza Maggiore, eccetto mezzi di Polizia e di Soccorso, veicoli a servizio di persone disabili, veicoli adibiti alla consegna di medicinali presso la farmacia sita al civico 5, al bus navetta del servizio urbano, veicoli comunali o appartenenti alle imprese al servizio del Comune di Mondovì;

2. l’istituzione di una ZONA TRAFFICO LIMITATO permanente nelle seguenti vie: via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo; la sosta e la circolazione in dette vie saranno consentite solamente alle categorie indicate al punto 9;

3. l’istituzione di una ZONA TRAFFICO LIMITATO in via Carassone (tratto compreso tra piazza Maggiore e vicolo Vivalda), con i medesimi orari e giorni di cui al punto 1. In detta via sarà consentito il doppio senso di circolazione alle categorie indicate al punto 9;

4. l’istituzione di una ZONA TRAFFICO LIMITATO in via delle Scuole e via Grassi di Santa Cristina (tratto compreso tra via delle Scuole e la Funicolare) con i medesimi orari e giorni di cui al punto 1. Il transito in detti orari sarà consentito, con obbligo di accesso/recesso da piazza IV Novembre, a residenti/domiciliati di via delle Scuole, di vicolo della Madonnina, di via Grassi di S. Cristina nel tratto compreso tra via delle Scuole e la Funicolare, di vicolo Macelli, di Piazza Maggiore, nonché agli ospiti delle strutture ricettive siti in via delle Scuole;

5. l’istituzione il DIVIETO DI FERMATA in tutta piazza Maggiore eccetto nei cinque stalli adibiti a CARICO/SCARICO MERCI – ZONA DISCO 15 MINUTI nella parte sottana della piazza, ed un CARICO/SCARICO MERCI – ZONA DISCO 15 MINUTI, di fronte alla Chiesa della Missione; in tutti questi parcheggi di nuova istituzione vigerà il divieto di fermata con orario giornaliero dalle ore 17:30 alle ore 24:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 13:00 alle ore 24:00 dei sabati e festivi;

6. l’istituzione di uno STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE in via Vasco nei pressi del civico 2;

7. di stabilire che il controllo degli accessi continuerà ad essere assicurato tramite il funzionamento di varchi elettronici previsti dall’art. 17 comma 133bis, della L. 127/1997 e s.m.i., ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

8. l’istituzione delle aree di sosta riservata permanentemente per le categorie indicate al punto 9, nelle zone di seguito indicate: in via delle Scuole, in via Grassi di Santa Cristina - tratto compreso tra via delle Scuole ed il ponte della Funicolare, compresa l’area delle ex Scuole Magistrali (al di fuori degli orari scolastici), in salita Giovenale Boetto - nell’ultimo piano del parcheggio sterrato, e in alcuni stalli realizzati in via Grassi di Santa Cristina nel tratto compreso tra vicolo Bellone e l’accesso al cortile del Palazzo di Giustizia come da segnaletica verticale posta in loco;

9. di stabilire che le categorie indicate ai punti 2, 3 e 8 sono i residenti/domiciliati di: via Vico, via Misericordia, vicolo Pizzo, piazza Maggiore, via Giolitti, via S. Pio V, via Seminario, via Vasco nel tratto compreso tra il Vescovile e Piazza Maggiore, via Grassi di S. Cristina, vicolo Bellone, via delle Scuole, vicolo della Madonnina, vicolo Macelli, via Pozzo, via Vitozzi, via Gallo, vicolo Monte di Pietà e via Carassone, nonché ai titolari di autorizzazione e agli ospiti delle strutture ricettive;

10. l’istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ di 30 km/h in via Vico, in via delle Scuole, in via Carassone ed in via Vasco, nel tratto compreso tra il Vescovile e piazza Maggiore.

PIANO PARCHEGGI

Intanto è stata installata apposita segnaletica per raggiungere i parcheggi, usufruibili da tutti: “Belvedere”, “via Ospedale”, “piazza d’Armi” e “S. Giorgio”.