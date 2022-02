Sono iniziati ieri, lunedì 31 gennaio, i lavori per la messa in sicurezza e l'ampliamento della strada in via Stazione a Beinette.

Per consentire l'intervento a partire da ieri, fino al termine dei lavori, via Stazione, dal civico 1 fino all'intersezione con via Vittorio Veneto, rimarrà chiusa al transito.

Appena le condizioni del cantiere lo consentiranno potrà essere aperto un passaggio per il solo transito pedonale.