Consegnate a Cuneo le tessere Acli e Us Acli a Michele Biglione, atleta paralimpico in partenza per le olimpiadi di Pechino

Ieri, lunedì 31 gennaio, nella sede di piazza Virginio 13, il presidente provinciale delle Acli di Cuneo, Elio Lingua, e il presidente dell’Unione sportiva Acli Cuneo, Attilio Degioanni, alla presenza di alcuni consiglieri di presidenza e collaboratori, hanno consegnato la tessera delle Acli e dell’Unione sportiva Acli per il 2022 a Michele Biglione, 29 anni, di Centallo, atleta della Nazionale paralimpica italiana di sci nordico, in procinto di partire per le olimpiadi invernali di Pechino 2022.

“Consegniamo con gioia la tessera a Michele - ha detto Lingua - che prima di essere un atleta di livello olimpionico è stato un giovane che ha saputo impegnarsi con grande passione e determinazione sia nel seguire dei corsi di informatica e formazione al lavoro sia operando nel servizio civile presso le Acli di Cuneo”.

Michele, scelto nei giorni scorsi dall’Atl del Cuneese come nuovo testimonial delle Alpi di Cuneo, è un amico delle Acli, ed è stato l’ospite d’onore, nell’ultimo Consiglio provinciale, riunitosi il 20 dicembre 2021 nella frazione fossanese di Cussanio, dove ha anche incontrato i collaboratori e dipendenti dell’associazione.

In quell’occasione, Michele ha raccontato la sua esperienza di atleta, nata per caso durante l’anno di servizio civile svolto negli uffici delle Acli di Cuneo, dove ha incontrato l’allenatore della squadra nazionale di sci di fondo paralimpico, Duilio Friz, che si trovava in associazione per il disbrigo di una pratica.

Come segno di vicinanza e sostegno, per aiutarlo ad affrontare le spese che l’attività atletica gli richiede e che sono a suo carico, le Acli di Cuneo come sede provinciale, con le sedi zonali di Mondovì e Fossano, gli hanno consegnato un contributo economico.

Michele è un atleta iscritto alla società sportiva “DiscesaLiberi”, che, grazie alla collaborazione di professionisti qualificati e specializzati, offre alle persone con disabilità (fisica, intellettiva o relazionale e sensoriale) la possibilità di sciare gratuitamente, usufruendo anche delle attrezzature e degli ausili specifici necessari. La società è operativa dal 2011 a Prato Nevoso e nel Comprensorio del Mondolè Ski, grazie all’iniziativa di Simona Bonavita, specializzata nell‘insegnamento dello sci alle persone con disabilità, e al medico ligure Lorenzo Repetto, presidente della società e appassionato di sci e di montagna.

Il presidente Lingua ha ringraziato la società “DiscesaLiberi” per quanto sta facendo per le persone con disabilità e ha annunciato la collaborazione con le Acli e l’Unione sportiva Acli, che da decenni, con il vice presidente provinciale Franco Via, segue dei percorsi di “montagna terapia” con l’Asl Cn1 per persone disabili con problematiche di isolamento sociale.

Inoltre ha espresso un ringraziamento al sindaco di Centallo per l’opportunità offerta a Michele Biglione di svolgere un’attività lavorativa legata al Comune e all’assessore Luca Serale, presente alla consegna, in rappresentanza del Comune di Cuneo.