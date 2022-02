Cristina Clerico: “La nuova Cascina Vecchia sarà davvero «casa di tutti»”

Il progetto di riqualificazione e recupero di Cascina Vecchia a Cuneo entra in consiglio comunale, con la richiesta di informazioni della consigliera Luciana Toselli (Cuneo per i Beni Comuni), nella prima serata di assemblea.



La concessione – come già annunciato dal nostro giornale – è stata firmata a fine 2021 a favore di un pool di progettisti, unico partecipante al bando, che si è aggiudicato la gestione di quello che una volta terminati i lavori attualmente in corso – e finanziati tramite il piano “Periferie al centro” - diventerà un centro didattico, culturale e spazio etnografico legato al mondo rurale e alle tradizioni agricole del territorio. “La struttura si trova in una posizione davvero strategica e risulta di particolare pregio architettonico e storico – sottolinea Toselli - : il canone di 20 anni fissato a 42.000 euro si riferisce all’intera proprietà di due ettari? Perché il comitato di quartiere aveva chiesto di utilizzarne una parte come propria ‘casa del quartiere’”.



Anche Ugo Sturlese, consigliere e compagno di gruppo della Toselli ha espresso i suoi dubbi: “Siamo sicuri che il pool di vincitori del bando abbia davvero le professionalità necessarie a espletare al meglio le finalità del bando? Non era il caso di allargare la partecipazione ad altre realtà con ambizioni e interessi culturali più strettamente legati a esse?”



Nella propria risposta l’assessore Cristina Clerico ha chiarito subito che la concessione riguarda soltanto l’area pertinenziale della cascina e non l’intera proprietà comunale. E che l’intenzione dell’amministrazione comunale – ben concretizzata nel progetto presentato e giudicato in sede di bando – è quella di raccontare le attività storiche che si realizzavano a Cascina Vecchia, il rapporto dell’uomo con la terra, insomma le funzioni di una cascina storica ma con una veste moderna: “Sarà davvero ‘la casa di tutti’ e non abbiamo ragioni per dubitare del lavoro della commissione che ha affidato la concessione o del progetto per come presentato”.



“La procedura adottata era europea, cosa che già garantisce la massima apertura possibile a tutti i potenziali contraenti – ha concluso Clerico - . La grandiosità della struttura richiede una gestione imprenditoriale particolarmente evoluta per poter emergere davvero e si tratta quindi di una sfida importante sotto tutti i punti di vista; la struttura è fondamentale per il futuro della nostra città e per il percorso del Piano Periferie, di cui è chiusura ‘a sud’”.