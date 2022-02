Cuneo ricorda Sergio Giraudo, Alessandro Spedale: "Come amministratori, siamo pronti a raccoglierne il testimone"

A un mese di distanza dalla sua dipartita – avvenuta, a 81 anni, nella serata del 31 dicembre scorso – il consiglio comunale di Cuneo ha ricordato Sergio Giraudo.



Esponente di spicco della Dc cuneese e padre dell’assessore Domenico, è mancato all’hospice di Busca. Originario di San Pietro del Gallo, è stato assessore nel consiglio comunale del capoluogo di provincia dal 1985 al 1995 ma anche consigliere provinciale dal 1990 al 1995. Per 36 anni è stato presidente della sezione cuneese della Lilt.



A lui si deve la costruzione del palazzetto dello sport, del mercato del MIAC e del collegamento stradale Est-Ovest, interventi che vengono anche ricordati nella sua autobiografia, “Scelte e sfide”, pubblicata nel 2020. Il funerale è stato celebrato domenica 2 gennaio alle 14.30 nella parrocchia della frazione cuneese in cui è nato e ha vissuto.



“Il messaggio di Domenico con cui annunciava la dipartita del papà è arrivato inaspettato – ha detto il presidente del consiglio comunale Alessandro Spedale nel corso della commemorazione - . Questa sera vogliamo ricordarlo e ringraziarlo per il lungo e importante lavoro svolto in favore delle nostre comunità, per aver sempre guardato al bene del nostro territorio. Come amministratori, siamo pronti a raccoglierne il testimone”.