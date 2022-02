Disoccupati pronti a ripartire con il corso per Tecnico specializzato gestione Food and Beverage del Cfiq

Nonostante lo stallo legato alla pandemia, rimane uno dei settori trainanti dell'economia del nostro Paese, uno di quegli ambiti dove si esprime al meglio dell'ospitalità italiana: il 'Food and Beverage' racchiude tutto un universo professionale, quello che si occupa letteralmente di 'cibo e bevande' e, quindi, di somministrazione. Acquisire le competenze per sapersi muovere nel modo professionale della ristorazione, sia nelle strutture alberghiere, sia ristorative, è un investimento oculato, soprattutto in vista della ripresa del settore.

Per questo il Cfiq (Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità) di Pinerolo propone un corso gratuito per giovani maggiorenni ed adulti disoccupati al fine di ottenere l'attestato di specializzazione in 'Tecnico specializzato gestione Food and Beverage'. Al centro formativo di via Trieste 42, il collegamento con le strutture ricettive e ristorative è forte, fuori e dentro all'area Pinerolese, non è stato scalfito nemmeno nei mesi segnati dalle chiusure, e permette ai docenti del corso di essere sempre aggiornati sulle evoluzioni e nuove esigenze del settore.

“Con questo corso l’opportunità è di iniziare una professione molto ricercata dal mercato del lavoro, avendo acquisito un patrimonio di competenze teoriche e pratiche che vanno dalla gestione della sala, all’approvvigionamento delle materie prime, alla gestione del team e dei costi” spiega Greta Braida del Cfiq. Per buona parte del corso si lavorerà sul campo: “La durata complessiva è di 800 ore, ma di queste, ben 320 saranno di stage” aggiunge Braida.

Il corso 'Tecnico specializzato gestione Food and Beverage' è destinato a ragazzi maggiorenni e adulti disoccupati, preferibilmente in possesso di diploma nel settore turistico-alberghiero o agroalimentare. Anche gli altri diplomi e titoli di studio di studio possono dare diritto all'iscrizione ma è necessario superare una prova di ingresso.

Il corso è in partenza e per iscriversi è necessario compilare la scheda di pre-adesione oppure rivolgendosi direttamente alla segreteria del Cfiq in via Trieste 42 negli orari di sportello.

Chi si presenta all'iscrizione con il codice BAN122 riceverà un omaggio utile allo svolgimento del corso.