Il comune di Saluzzo consegna alla Provincia le chiavi del nuovo magazzino del reparto viabilità nell’ex “Filippi”

Il Reparto viabilità della Provincia di Cuneo a Saluzzo ha un nuovo magazzino. Ieri mattina (lunedì 31 gennaio) il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni e il responsabile dell’Ufficio tecnico del municipio Flavio Tallone hanno simbolicamente consegnato le chiavi dei locali al presidente della Provincia di Cuneo (e sindaco di Cuneo) Federico Borgna.

Il Reparto viabilità saluzzese ora potrà ricoverare mezzi e attrezzature in una porzione dei fabbricati dell’ex caserma “Filippi” di via Fiume (nel quartiere Maria Ausiliatrice), dove si trova già il magazzino comunale.

Si tratta di un edificio da 750 mq e del relativo piazzale da 2500 mq. La Provincia, con l’accordo di comodato stipulato nelle scorse settimane, l’avrà a disposizione almeno fino al 31 dicembre 2050. L’area ex “Filippi”, dove un tempo venivano ricoverati dei mezzi dell’Esercito, dopo un lungo periodo di abbandono è tornata a disposizione del Comune di Saluzzo da alcuni anni, nell’ambito del federalismo fiscale. L’Amministrazione civica ha recuperato parte dei fabbricati, appunto, per il magazzino comunale e, per due estati, anche come dormitorio provvisorio per i braccianti stagionali.

Secondo le previsioni del Piano regolatore in vigore, la zona è destinata ad usi misti a servizi e residenziali. Un’altra porzione dell’ex area militare, nei prossimi mesi, sarà trasformata nel distaccamento della Polizia stradale di Saluzzo.

"Questa operazione – dice il sindaco Calderoni – permette di proseguire nella riqualificazione di questo importante spazio urbano non lontano dal centro e consente alla Provincia di avere locali e strutture comode e funzionali, a servizio della viabilità di tutto il Saluzzese. L’Amministrazione guidata dall’amico Federico Borgna aveva espresso necessità di una sede diversa e come Comune ci siamo messi a disposizione e siamo arrivati ad una soluzione condivisa e soddisfacente per tutti.

Cerchiamo sempre di agevolare la collaborazione tra enti anche grazie all’azione di collegamento dei consiglieri provinciali di zona Silvano Dovetta e Flavio Manavella".

Il presidente Borgna: "Da oggi il Reparto Viabilità saluzzese dell’ente avrà a disposizione un nuovo magazzino dove ricoverare mezzi e attrezzature. Il nostro grazie va all’Amministrazione comunale di Saluzzo che ci ha messo a disposizione uno spazio adeguato alle necessità degli operatori, ampio, comodo , funzionale e che risponde perfettamente alle esigenze che avevamo avanzato".