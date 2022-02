Luciana Toselli: "Niente interventi sismici al S.Croce in attesa del nuovo ospedale. Assurdo rinunciare a un finanziamento destinato"

“Mi spiace davvero dover ritirare l’ordine del giorno per evitare di votarne una versione annacquata, perché lo ritengo davvero molto importante: per motivi puramente di propaganda si evita di realizzare la manutenzione a una struttura che non è più adeguata ‘perché intanto se ne farà un’altra nuova’. È assurdo rinunciare a un finanziamento ormai destinato”.



Si è conclusa con queste parole da parte di Luciana Toselli la trattazione dell’ordine del giorno che ha presentato ieri sera (lunedì 31 gennaio), nel corso della prima serata di consiglio comunale di Cuneo. Al centro del documento – la “struttura” citata – è quella dell’ospedale Santa Croce e Carle, a cui la Regione Piemonte sembra non intenzionata a corrispondere l’adeguamento antisismico negli anni di attesa dalla costruzione del nuovo ospedale unico della città.



“La Regione aveva individuato per l’ospedale cuneese un finanziamento di circa 32 milioni di euro, ma non intende utilizzarli – ha aggiunto Toselli - : quindi avremo una struttura di DEA e pronto soccorso che, finché dovrà funzionare, non sarà adeguata. Una follia, così si mettono in pericolo operatori e ospiti”.



A motivare la decisione di Toselli di ritirare l’ordine del giorno – dopo una breve riunione dei capigruppo che ha interrotto le attività del consiglio - due emendamenti, presentati da Luca Pellegrino e da Silvia Maria Cina. La seconda ha chiesto un’analisi sulla situazione per definire come muoversi, le priorità e i rischi connessi al mancato adeguamento, un’azione complementare e utile anche per capire quanti dei 32 milioni circa sia necessario mettere a regime; il primo, ha comunque concordato con la proponente rispetto alla necessità di manutenere la struttura dell’attuale ospedale nell’attesa di quello nuovo: “Sappiamo che le tempistiche saranno di anni, non di mesi e nei nostri incontri abbiamo sempre stabilito come condizione necessaria il mantenere gli standard qualitativi dell’ospedale attuale in attesa di quello nuovo”.