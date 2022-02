Mondovì, le "Luci a Piazza" si accendono con il mapping di San Valentino

Nella Città di Mondovì, la magia continua… Quello appena trascorso è stato l’ultimo fine settimana caratterizzato dal meraviglioso spettacolo offerto da ‘Luci a Piazza’, sulle facciate barocche di piazza Maggiore è calato il sipario ‘natalizio’ in attesa di un originale cambio di quinta. Un’interruzione di pochi giorni ed il Medioevo monregalese tornerà ad illuminarsi rinnovando il forte richiamo turistico.

L’esperienza immersiva di piazza Maggiore diventerà dunque un appuntamento fisso. Il Monte Regale svela la sua storia secolare sotto rinnovate vesti, un palcoscenico naturale ed inedito che, a partire dalle ore 18 di sabato 5 febbraio, riscalderà gli animi con un nuovo allestimento a tema dedicato a San Valentino: #MondovInLove. Passione e fortuna alla portata delle coppie che andranno alla ricerca scatti inediti da inserire nell’album dei ricordi. Un nuovo investimento che vede coinvolta l’associazione “La Funicolare” con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Mondovì e dell’imprenditore Gianluca Oliva oltre al sostegno della Fondazione CRC, della Banca Cambiano 1884 e della Prato Nevoso Ski.

"Un grande successo – commenta Mattia Germone, presidente de ‘La Funicolare’ – pronto a diventare continuativo nel tempo. A partire dal 4 dicembre sino ad oggi sono stati migliaia i passaggi turistici nella nostra Città, un passeggio continuo nei quartieri di Breo e Piazza collegati dalla funicolare. Possiamo certificare l’ampia soddisfazione di tutti gli attori scesi in campo per questo investimento pubblico-privato: un nuovo modo di ragionare che ha portato frutti condivisi".

Un nuovo spettacolo in scena sul palco a cielo aperto di piazza Maggiore, una costante proiezione sui palazzi storici e sulle facciate barocche. Un’avanguardia tutta piemontese firmata dall’azienda Proietta, nata nel 1993 con l’intento di inventare, progettare e produrre proiettori architetturali che trasformano qualsiasi edificio o superficie in uno straordinario schermo. "I risultati ottenuti all’esordio hanno convinto tutti gli attori protagonisti del progetto: proseguiamo con rinnovata convinzione il cammino – conclude Germone –. Mondovì sta ampliando sempre più la sua offerta: dall’incalzante calendario di ‘Mondovì vola’ al rinnovato e avvenieristico Museo della Stampa, passando per ‘Luci a Piazza’. Una città turistica che attrare visitatori durante tutto l’anno e non solo durante i suoi numerosi e prestigiosi eventi".