"Non dobbiamo dimenticare": a Roccabruna il ricordo della tragedia della Campagna di Russia

Una commemorazione semplice ma molto toccante, nel desiderio di perpetuare l'importanza di una memoria che non può andare perduta.

A Roccabruna, nell’ultima domenica di gennaio, da diversi anni si celebra il ricordo di tutti i roccabrunesi che non avevano fatto ritorno dall’immane tragedia della “Campagna di Russia”, senza dimenticare i caduti e i dispersi di tutte le guerre.

A questa usanza aveva dato il via anni fa don Eligio, storico parroco del paese molto attento al ricordo delle vicende dolorose. Quest’anno, grazie all’iniziativa di Giorgio Verutti, domenica 30 gennaio proseguendo la tradizione si è svolta la consueta e toccante commemorazione.

Ha avuto luogo presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Roccabruna, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dei rappresentanti del II° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense, del gruppo ANA di Dronero e del gruppo AIB di Roccabruna.

Durante la celebrazione della messa, l’ascolto dei nomi dei roccabrunesi dispersi è stato accompagnato dal suono della tromba ne “Il Silenzio”. La lettura successivamente di un brano e di una testimonianza sono stati per i presenti motivo di intima riflessione. Con la recita della “Preghiera dell’Alpino”, invece, si è poi terminata la commemorazione.

Per l’occasione sono stati posti, a lato del presbiterio, un cippo con il cappello alpino e la bandiera italiana.

“Il ricordo è fondamentale per aiutare i giovani di oggi a comprendere meglio quanto accaduto in passato. - commenta Giorgio Verutti, organizzatore della cerimonia - Farlo a Roccabruna fa sì che ciascuno senta più vicino il dramma.

Le Guerre hanno ferito l’Italia, ma anche i nostri paesini, colpendo nel profondo molte famiglie di qui. Spesso abbiamo sentito dire che un Paese senza memoria, non ha futuro. Questa frase, molto forte, nasconde una grande verità: non dobbiamo dimenticare anche se è trascorso ormai un lungo periodo di tempo da quegli avvenimenti”.

A presenziare la Santa Messa don Marco, parroco di Roccabruna, che ha sottolineato l'importanza del continuare a celebrare la tragica ricorrenza, non soltanto per non dimenticare ma anche per ogni giorno sapere di poter agire dando valore alla parola "umanità".