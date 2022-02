QUARTA PARETE - Stasera si parla del mercato dell'auto, tra crisi chip e mancati incentivi

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata ad un settore fortemente in crisi. E non solo per la pandemia. A pesare sono la crisi dei chip, il crollo delle vendite, i rincari delle materie prime e dell'energia. La cosiddetta tempesta perfetta.

Ne parleremo in collegamento con Marco Rollero, vicepresidente Anfia Componenti, e con Alessandro Gino, general manager del Gruppo Gino.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".