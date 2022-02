Raccolti più di 500 euro con la mostra "Le bici di Gianpy" a Dronero: verranno donati alla LILT Cuneo

A Dronero in molti si sono recati a vedere, presso la Sala Milli, Chegai la mostra “Le bici di Gianpy”, in ricordo di Gianpaolo Belliardo. Ad essere esposta una particolare collezione di biciclette da lui realizzate e curate in ogni dettaglio: il frutto dell'aver saputo coniugare insieme passione, dedizione e creatività.

L'8 dicembre scorso l'inaugurazione e la possibilità di visita tutte le domeniche del periodo natalizio fino all'Epifania.

"Un sentito ringraziamento a Carla ai suoi figli, ai genitori di Gian e a tutti gli amici che con il loro impegno hanno permesso che questa esposizione avesse luogo." - dicono dall'amministrazione.

L'esposizione, a offerta libera, è stata fortemente voluta dalla famiglia e dagli amici di Gianpy, con il sostegno del comune. La mostra ha voluto essere gesto concreto a favore della ricerca: infatti i proventi raccolti, 564,10 euro, saranno destinati alla LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) - sezione provinciale di Cuneo, attiva dal 1984 sul territorio della provincia Granda.

Presso la sede sono attivi gli ambulatori che si occupano soprattutto di prevenzione primaria e diagnosi precoce dei tumori cutanei, dei tumori al seno, all'utero e all'intestino.