Occhio alla sicurezza, soprattutto quando giocate online

Se avete sfogliato quell'infinito catalogo di video che potete trovare su YouTube allora è molto probabile che abbiate visto una o più pubblicità riguardanti una vasta gamma di elementi. E soprattutto riguardanti la sicurezza quando si naviga online che si “traduce” in programmi di antivirus aggiornati, reti VPN (cioè Virtual Private Network) e tanto altro ancora per far navigare un po' più tranquilli gli utenti.

Inoltre non mancano i suggerimenti utili del caso come l'impostare delle password più sicure, diffidare delle reti Wi – Fi pubbliche, non visitare dei portali poco affidabili, evitare di rivelare i propri dati personali agli sconosciuti e così via. Insomma, la storia la conosciamo un po' tutti e non occorre approfondire ulteriormente.

Oltre a questo va poi detto che, stranamente, uno dei maggiori “pericoli” si verifica proprio quando si pensa di essere maggiormente al sicuro. E questo capita, spesso e volentieri, quando si gioca ai videogiochi in multiplayer oppure ai casino online. Dei settori che, soprattutto in questo ultimo periodo, hanno conosciuto una espansione senza eguali.

In particolar modo, con la comparsa del Covid – 19 ed il conseguente primo lockdown, sempre più persone hanno passato la maggior parte del loro tempo su Internet visto che non era possibile uscire di casa se non per motivi strettamente necessari.

Questo è stato particolarmente vero per il settore del gioco d'azzardo che, viste le riaperture attuate solo a partire dall'estate del 2021, ha visto calare drasticamente i propri guadagni per un danno complessivo di milioni e milioni di Euro.

Ed è stato proprio per questo motivo che il settore ha dovuto “rivoluzionarsi” approdando in rete, un po' come è successo alla maggior parte delle altre aree economiche e produttive, per salvare capra e cavoli come si suol dire.

Di tale avviso sembra che siano stati anche gli scommettitori e gli appassionati di gioco d'azzardo che, trovandosi chiusi i locali fisici dedicati al gioco quali casinò, sale slot machine, bingo e così via, hanno preferito tentare la fortuna online.

Purtroppo va detto che, assieme ai siti certificati ed alle app con tutte le carte in regola, si sono diffusi a macchia d'olio persino quelli meno affidabili, ma di sicuro più disonesti! Ma come si possono riconoscerli ad una prima occhiata?

Bisognerà dunque prestare una certa attenzione ad elementi quali la mancanza di una certificazione ADM o AAMS, la difficoltà nel reperire informazioni importanti come il numero del Servizio Clienti e le regole che gestiscono gli incassi, i depositi ed i bonus, l'assenza di un invito al gioco responsabile e così via.

Al contrario di questi casinò online truffaldini, ce ne sono altri ben più affidabili quali NetBet, LeoVegas, Unibet eccetera che hanno dimostrato una elevata tutela della privacy e del denaro dei giocatori.

Infine concludiamo ricordando il celebre adagio “prevenire è meglio che curare”. Proprio per questo motivo occorrerà che siano i giocatori stessi a rendersi di conto di come, quanto e quando giocare. Ricordate infatti che, alle prime avvisaglie della dipendenza, ci sono sempre dei servizi appositi e dei numeri verdi da chiamare.