Fa capolino sulla scena politica provinciale “Cuneo Bellissima”

Non si può dire che le aspettative siano state coronate da quel successo che era stato ipotizzato, risulta tuttavia che il progetto “Torino Bellissima”, leit motiv di Paolo Damilano per il capoluogo di regione, non intenda arrestarsi di fronte al mancato risultato elettorale.



In vista della nuova tornata amministrativa che interesserà vari centri piemontesi, comprese alcune importanti città della Granda quali Cuneo, Mondovì e Savigliano, muove i primi passi anche “Cuneo Bellissima”.



“Per il momento – spiega il referente locale Demis Donzino, 47 anni, funzionario pubblico –, è poco più di un’idea, ma i presupposti perché il nostro percorso vada avanti ci sono”.



Ma in quale modo e in quale contesto il progetto civico di Damilano potrebbe inserirsi nella prossima tornata amministrativa?

“Questo – dice Donzino - al momento non lo so. Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Stiamo sondando il terreno e siamo disponibili al confronto, ovviamente in un quadro liberale e moderato. Intendiamo costruire un percorso – afferma Donzino – che non si fermi al momento elettorale. Se così fosse il nostro disegno sarebbe velleitario”.



Il primo esperimento potrebbe essere proprio la consultazione della città capoluogo della Granda, ma ad oggi parlare di lista e di nominativi è assolutamente prematuro.