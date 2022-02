Famiglie esasperate dalla gestione della pandemia nelle scuole: le famiglie di Envie e Revello scrivono a Cirio

La gestione dei casi e delle quarantene nelle scuole, tra tamponi, dad e quarantene, tra regole poco chiare e in continuo mutamento, ha creato degli enormi problemi di gestione. A partire dal sistema di tracciamento, ad un certo punto ingestibile per i numeri, a e finire con le famiglie, costrette a barcamenarsi tra figli a casa e assenze sul lavoro.

Tante le proteste delle famiglie.

L'ultima, in ordine di tempo, arriva dai genitori e dal personale dell'Istituto Comprensivo di Revello, che si sono rivolti al presidente della Regione, al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, ai sindaci di Envie e di revello, al direttore generale dell'Asl CN1 e al dirigente del SISP della Cn1.

In questa lettera le famiglie e il personale evidenziano la situazione di profondo disagio che stanno vivendo, a causa delle disposizioni sulla gestione delle quarantene scolastiche.

Disposizioni che costringono alla didattica a distanza bambini in buono stato di salute; provocano un senso continuo di precarietà e disagio nei bambini e ragazzi e creano grosse difficoltà ai genitori. Inoltre, bloccano l'accesso ad altri servizi per i bambini disabili e impediscono una continuità didattica ed educativa.

Nella lettera viene sottolineata la maggior rigidità delle regole nelle scuole rispetto ad altri ambiti, nonostante il rispetto delle regole non sia mai venuto meno.

Ed era quello che tutte le famiglie con figli in età scolare si aspettavano nella giornata di ieri: nuove misure e nuove regole sulla quarantena.

Non sono arrivate. Al momento tutto resta com'è, ma è probabilmente questione di qualche giorno.

Tra le novità che si attendono, la differenziazione tra alunni vaccinati e non anche per gli alunni della Primaria e, in generale, le stesse regole per tutti gli ordini di scuola, Infanzia e Nidi esclusi.

Quindi, Dad a fronte di tre casi in classe e non più due. Con due positivi, rimarrebbe a casa solo chi non è vaccinato, chi è vaccinato da più di 4 mesi o è guarito da più di 120 giorn.

Per le quarantene, niente isolamento per vaccinati da meno di 120 giorni o con booster e guariti, 5 giorni per chi è vaccinato o guarito da più di 120 giorni e 10 giorni per i non vaccinati. In autosorvaeglianza e senza sintomi, rientro in classe senza tampone.

E, a proposito di tamponi, dovrebbe venir eliminato il sistema sistema T0-T5 per andare verso il T3: un unico tampone a tre giorni di distanza dalla comunicazione di un caso positivo.