Hockey femminile Indoor: la Lorenzoni Bra conquista lo Scudetto U18!

Non era cosa così scontata: il cammino della squadra under 18 nelle fasi eliminatorie aveva visto la squadra di Massimo Anania perdere qualche punto ed arrivare alle finali di Policoro in seconda posizione nel proprio girone alle spalle del campione uscente di Riva del Garda in questi ultimi anni spesso ai vertici nei campionati giovanili.

Ma il lavoro paga e le ragazze nero-turchesi nell'ultimo week-end hanno affrontato la Final Four da subito con determinazione e qualità premendo la squadra romana del Butterfly.

Quattro a zero il risultato nella prima frazione, ma nella seconda si è faticato a contenere la loro rimonta. Importante è stata la tenuta sia fisica, sia mentale delle più esperte Veronica Bassi, Rebecca Piccolo abituate a gareggiare in serie A, la vena in attacco di Giulia Simondi, ma anche la tenace difesa di Sabina Chiesa e Jot Kaur e gli interventi di Giada Mileto, tra i pali.

Con il risultato favorevole di 5 a 4 si andava domenica 30 gennaio ad incontrare in finalissima Riva che nel frattempo aveva avuto ragione dell'.H.C .Genova.

Sempre in vantaggio la Lorenzoni, ma tallonata e raggiunta dalle trentine in una partita tesa e aperta. Decide il 5 goal di Veronica Bassi, nel momento in cui gli avversari decidono di inserire una giocatrice di movimento togliendo il portiere per provare a prevalere. Pochi minuti il fischio finale ed i seguenti festeggiamenti.

Si può mettere in bacheca il nono scudetto di categoria a riprova della vocazione alla specialità indoor di un club che non smette di stupire e per quanto riguarda il settore giovanile ben condotto da Massimo Anania coadiuvato da quest'anno da Alina Fadieieva.

C'è ancora tempo per dare un'occhiata alla bellissima Matera e di ringraziare il Comitato di accoglienza lucano, splendido nell'organizzazione e nello spirito di ospitalità.

Soddisfatto il presidente Pino Calonico che la prossima domenica sarà a Prato con le Senior che, raggiunta la finale, tenteranno anch'esse la scalata al titolo in una Finale che le vedrà impegnate contro il Cus Pisa, l'H.C Milano, Il Butterfly di Roma.