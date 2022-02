Volley maschile A2, semifinali Coppa Italia - Porto Viro a caccia del colpaccio a Cuneo, Vedovotto: "Loro favoriti ma avranno molta più pressione"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo pregusta una serata di grande pallavolo, con la semifinale di Del Monte Coppa Italia A2 davanti al pubblico amico.

Sulla strada di Botto e compagni un avversario insidioso, attardato in classifica per quanto riguarda il campionato ma da non sottovalutare per alcuno motivo.

Il Delta Group Porto Viro giocherà le proprie carte con l'obiettivo di sovvertire un pronostico che vede davanti la squadra cuneese.

Le dichiarazioni della vigilia dello schiacciatore Filippo Vedovotto: “Affrontiamo una delle squadre più in forma in questo momento, sappiamo che loro sono i favoriti e che dovremmo mettercela tutta per cercare di fare qualcosa di buono. Cuneo è stata costruita per vincere il campionato, hanno pochi punti deboli e sono forti in tutti i fondamentali, ma credo che questa partita sarà diversa da quella in regular season. È una gara da dentro o fuori, dobbiamo affrontarla con la consapevolezza dei nostri mezzi sapendo anche che l’avversario avrà molta più pressione di noi visto che gioca in casa ed è favorita”.