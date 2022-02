Volley maschile, Del Monte® Coppa Italia A2: prevendita attiva fino alle 12 di mercoledì per Cuneo-Porto Viro

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo domani, mercoledì 2 febbraio alle ore 20.00, ospiterà Porto Viro nella Semifinale Del Monte® Coppa Italia A2, gara secca con in palio un pass per la Finale di venerdì 11 febbraio alle ore 21.15 in diretta RAI Sport, oltre al classico appuntamento sul canale YouTube di Volleyball Word.

Il Delta Volley Porto Viro arriva al confronto con i cuneesi dopo la vittoria al tie-break in casa di Castellana Grotte nei Quarti. Nulla è scontato in una gara da dentro/fuori e ciò che è stato in campionato non deve trarre in inganno: i veneti sono una compagine con elementi esperti e giovani che hanno già dimostrato di saper tenere altrettanto bene il campo una volta chiamati a sostituire.

Botto e compagni sono in una buona striscia positiva e nell’ultimo confronto con Brescia hanno anche loro confermato che la panchina è di sostanza e questo in periodi di no stop come questo con partite infrasettimanali e domenicali, fa la differenza.

La società ricorda che gli abbonamenti stagionali non avranno valenza, in quanto non comprensivi della Coppa Italia; come per i Quarti anche nella Semifinale ci sarà il biglietto unico d’ingresso a € 5,00 con gratuità per gli under 14.

La prevendita online è già attiva e lo sarà fino alle ore 12.00 di domani, mercoledì 2 febbraio su www.liveticket.it; un servizio comodo ed efficace per scegliere direttamente il proprio posto in tribuna, vicino ai propri amici e/o parenti.

Per chi dovesse decidere all’ultimo minuto di partecipare alla partita, dalle ore 18.30 potrà recarsi dalla biglietteria del palazzetto.

Link diretto per la prevendita di CUNEO vs PORTO VIRO -> cutt.ly/HolahVj

La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/0JHdvuFl494