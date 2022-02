Atletica: Indoor, Valentina Gemetto dell'Atl. Saluzzo brilla a Padova

PADOVA. Tanti i piemontesi impegnati in Veneto. Tra le donne spicca il 9:40.47 sui 3000 metri di Valentina Gemetto (Atl. Saluzzo), primato personale e migliore risultato tecnico tra le piemontesi in gara.

Nello sprint si distinguono le portacolori della Novatl. Chieri Agnese Musica e Gaya Bertello. Musica, categoria allieve, si aggiudica i 200 metri in 24.87 mentre sui 60 metri è nona in 7.75. Bertello, juniores, chiude i 60 metri al 12mo posto con 7.82 mentre sui 200 metri chiude in 25.68. Da segnalare anche il 10mo posto sui 200 allieve di Adele Farinetti (Atl. Pinerolo) con 26.42, che si piazza anche al secondo posto sui 400 metri con 59.25.

Francesca Bianchi (Atl. Fossano ’75), categoria u23, si cimenta sui 200 metri, dove corre in 25.76, mentre sui suoi 400 metri ferma il cronometro in 56.78. Alle sue spalle le junior Virginia Dotti (Atl. Pinerolo) con 58.63, Ophelie Tchamgoue Tuwen (Sisport) con 58.64, Giulia Ingenito (Sisport) con 58.90.

Sui 1500 metri le junior Anastasia Zucco (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto con 4:46.00 e 4:46.26. Nel peso 10,09 metri per la junior Anna Bertin (Atl. Pinerolo).Al maschile, a mettersi in evidenza sono due azzurri, Pietro Arese (Fiamme Gialle) e Brayan Lopez (Fiamme Azzurre).

Arese si aggiudica i 3000 metri con il nuovo primato personale di 7:53.50, mettendo nel mirino lo standard di partecipazione ai Mondiali di Belgrado (7:50.00). Notevole il progresso del piemontese che lo scorso anno si era attestato su un primato personale di 8:04.03. Lopez era invece al suo esordio stagionale: 47.65 il suo primo 400 metri dell’anno, suo quarto miglior tempo in carriera in sala. Alle sue spalle Michele Tricca con la nuova maglia dell’Athletic Club 96 Alperia: per il segusino, anch’egli all’esordio stagionale, 48.59 sui 400 e 22.27 sui 200 metri.

Sui 400 metri allievi successo di Davide Gariglio (Battaglio CUS Torino) in 50.50, 52.28 per il suo compagno di club Andrea D’Ottavio che chiude al sesto posto. Sui 1500 metri 4:01.27 per Nicolò Daniele (Atl. Canavesana) che precede lo junior Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino) con 4:01.66, Andrea Mandrino (Atl. Alessandria) con 4:01.97, Edoardo Siliquini (Battaglio CUS Torino) con 4:02.92.

Nel salto in lungo bell’exploit per lo junior Mattia Benente (Sisport) che atterra per la prima volta in carriera oltre i 7 metri: 7,15 metri la sua misura, che gli vale il nuovo primato personale. Alle sue spalle i più accreditati Davide Favro (Atl. Canavesana) con 6,83 metri e Federico Scarselli (Novatl. Chieri) con 6,79 metri. Nel peso 14,29 metri e terzo posto per Mattia Mirenzi (Atl. Team Carignano).