A Montà ha aperto l'ecosportello

Da questa mattina (2 febbraio) i cittadini e le imprese di Montà possono contare su un nuovo servizio informativo per tutte le esigenze legate alla raccolta dei rifiuti, grazie all'apertura di un ecosportello dedicato presso i locali del Municipio.

L’Ecosportello sarà a disposizione per la prenotazione del ritiro di rifiuti ingombranti; eventuali reclami; informazioni sui servizi di raccolta rifiuti per utenze domestiche e non domestiche; segnalazioni sui servizi di raccolta rifiuti e nettezza urbana; consegna di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata.

Il servizio è svolto dalla società STR –Società Trattamento Rifiuti partecipata dal Comune di Montà - che si occuperà del front office nei giorni di lunedì (dalle ore 8.30 alle ore 12) e mercoledì (dalle ore 14.30 alle 16).

"L'attivazione dell'ecosportello arriva in un momento ben preciso, in quando a Montà il 1° di aprile si attiverà il servizio di raccolta organica - spiega il sindaco, Andrea Cauda, -. Un punto di informazione importante relativo anche a tutta la raccolta dei rifiuti sul nostro territorio e attivo due giorni alla settimana. La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 9 febbraio alle ore 17 con una diretta sul canale youtube del Comune di Montà.

Sarà un momento per conoscere il gruppo di giovani che stanno promuovendo le attività del Comune attraverso il web e i social (Instagram e Facebook) per sensibilizzare i cittadini ad un servizio più pratico per tutti".

Contatti dell’Ecosportello

Telefono 0172.183 6580

E-mail: ecosportello.monta@strweb.biz

Ufficio presso il Municipio, in piazza San Michele 3 (al secondo piano)