Tempo di maschere e coriandoli nel comune di San Michele Mondovì dove la Pro loco, con il sostegno di Fondazione CRC, ha in programma una domenica di spettacoli e magia per i più piccoli.

Domenica 20 febbraio, alle 14.30, in paese arriverà il Mago Trinchetto, per stupire i bambini con giochi di illusione e prestigio.

L'evento, nel rispetto delle norme anti covid, si svolgerà in via Caduti 4, in piazzetta del Teatro.