Progetto da 1,5 milioni per portare l’arte contemporanea sulle colline di Langhe, Monferrato e Roero

L’arte contemporanea sarà protagonista di uno dei sei progetti con un capofila piemontese approvati nell'ambito del progetto Alcotra: con “Prospettive”, la valorizzazione del territorio alpino tra la Francia e l'Italia passerà attraverso opere di land art.

“Il principio alla base del progetto è sempre quello di utilizzare i fondi comunitari per realizzare qualcosa di innovativo che non rientri nelle attività ordinarie, per rendere le colline di Langhe, Monferrato e Roero sempre più attrattive”, afferma Mauro Carbone, direttore dell’ATL Langhe Monferrato Roero.

Capofila del progetto, per la realizzazione del quale occorrono 1 milione e 495 mila euro (di cui un milione e 270 mila finanziati tramite FESR, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) è l'Ente Turismo Alba Langhe Roero, insieme ad altri due partner.

“Entro la prossima settimana fisseremo un appuntamento con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Villa Arson, fondazione francese con sede a Nizza, paragonabile a una nostra Accademia di Arte Contemporanea – continua Carbone –. D’intesa con la Regione Piemonte, individueremo i primi due interventi da realizzare, inserendo elementi di arte contemporanea nel paesaggio, in due siti nella provincia di Cuneo, per poi estendere le successive installazioni al Monferrato, allargando a tutta l’area dei Paesaggi Vitivinicoli tutelati dall’Unesco. Si tratterà di opere nuove, site specific, cioè pensate, progettate e costruite appositamente per un determinato luogo”.

Stretti i tempi per la realizzazione del progetto, che entro i primi mesi del 2023 dovrà essere portato a compimento.