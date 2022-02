Firmato il protocollo d'intesa sul distretto diffuso del commercio di Dronero e della Valle Maira

Accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

A Dronero ieri, martedì 1 febbraio, presso la Sala del Consiglio del Comune è stato firmato il rotocollo d’intesa che sancisce ufficialmente l’attivazione del Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e della Valle Maira.

Si tratta di un’innovativo strumento attraverso il quale enti pubblici, cittadini, imprese e formazioni sociali liberamente aggregati saranno in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territori.

L'ufficializzazione, attraverso la firma del documento: a sottoscriverlo il vicesindaco Mauro Arnaudo, in rappresentanza del Comune di Dronero (capofila del Distretto), ed il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella. Presenti i rappresentanti di Confartigianato, Coldiretti, Associazione Commercianti ed Esercenti di Dronero e della Valle Maira - "Il Bottegone", AFP Azienda di Formazione Professionale, Espaci occitan, Ecomuseo dell'Alta Valle Maira e Consorzio Turistico Valle Maira. A questi si aggiungono le altre associazioni e gli enti che in questi mesi hanno dato il loro importante contributo alla seconda fase della costituzione del distretto stesso.

“Con la firma di questo protocollo" – afferma Marica Bima, assessore (incarico su commercio, artigianato, agricoltura, industria, sviluppo, lavoro e innovazione) del Comune di Dronero - "tutti i soggetti sottoscrittori si sono impegnati per fornire il loro apporto costruttivo alla definizione e alla realizzazione del progetto del Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e della Valle Maira, promuovendolo nelle sedi di rispettiva competenza. Il Distretto Diffuso del Commercio è una leva importante di ripartenza e sviluppo per il nostro comune e per tutta la Valle Maira, uno strumento che speriamo possa offrire una prospettiva di rilancio al settore del commercio, in particolare quello di vicinato.

Oggi si sono poste le basi per attuare, nel prossimo futuro, quelle azioni che favoriranno la valorizzazione e lo sviluppo integrato del commercio in un'ottica di sviluppo, condivisione e sostenibilità. Nei prossimi giorni invieremo documenti e piano strategico alla Regione Piemonte; ci auguriamo, in un breve lasso di tempo, di conoscere tempi e modalità di finanziamento della terza fase del distretto in modo da poterci mettere, immediatamente, in azione”.

Le parole invece del presidente Chiapella: “La Regione Piemonte ha promosso la costituzione dei Distretti del Commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregate, sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione, valorizzazione e promozione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali.

Oggi, presso il Comune di Dronero in qualità di Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo ho sottoscritto e firmato il Protocollo d’Intesa che sancisce ufficialmente l’attivazione del Distretto Diffuso del Commercio della Valle Maira con Dronero capofila. Ritengo sia uno strumento innovativo a beneficio del territorio per rilanciare e promuovere in modo sinergico il Commercio, il Turismo e più in generale il mondo delle Imprese. Il Distretto costituirà un efficace presidio commerciale del territorio, con effetti reali sulle Imprese e sull’occupazione. Con la firma del Protocollo si sono poste le basi per attuare quelle azioni che favoriranno la valorizzazione e lo sviluppo economico dell’ambito distrettuale.

Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo è già operativa avendo quasi ultimato gli incontri formativi rivolti sia ai componenti il “Tavolo di Lavoro” del Distretto, sia alle imprese”.