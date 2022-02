"Giorno della Memoria": così Cuneo ricorda le vittime delle foibe

Due gli appuntamenti che il Comune di Cuneo ha messo in calendario per il Giorno del Ricordo, celebrazione istituita con apposita legge del 2004 e che prevede, tra l’altro, l'organizzazione di "iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi [delle foibe e dell'esodo] presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende". Ecco il dettaglio dei due avvenimenti.



IL SORRISO DELLA PATRIA

10 febbraio - ore 21 – Cinema Monviso

“Il sorriso della Patria” è un film documentario del 2014 diretto da Giulia Musso prodotto dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti" di Torino (Istoreto) con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD).

Il documentario è costituito da spezzoni di diciotto fra cinegiornali e filmati vari dell'Istituto Luce che descrivono l'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre inserito nel suo contesto storico, che comprese i massacri delle foibe.

La proiezione sarà preceduta da un approfondimento storico del professor Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo “D.L. Bianco”.

Al mattino è previsto un incontro riservato alle scuole, che si svolgerà alle ore 10 e per il quale è necessario prenotare direttamente presso l’ufficio spettacoli spettacoli@comune.cuneo.it fino al 4 febbraio.

Alle ore 21 è programmato l’evento aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso è gratuito. È necessario acquisire il biglietto sulla piattaforma on-line Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Prevendite On Line

Per l’acceso a Monviso è necessario il green pass rafforzato ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.



E ALLORA LE FOIBE?

12 febbraio - ore 18 – online

La Biblioteca civica e Scrittorincittà propongono un incontro online con lo storico Eric Gobetti, studioso di fascismo, Seconda Guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento. Autore di due documentari, esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, si confronterà con Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo, a partire dal volume "E allora le foibe?", edito da Laterza. Negli anni la vicenda dell’esodo italiano dall’Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di polemiche sempre più forti e violente. Gobetti col suo “Fact Checking”, prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. Con l’intento di evidenziare errori, mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una ‘versione ufficiale’ molto lontana dalla realtà dei fatti. È un invito al dubbio, al confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere quanto è accaduto in anni terribili. L’appuntamento sarà visibile gratuitamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Scrittorincittà alle ore 18 del 12 febbraio. Durante la diretta, sarà possibile interagire e porre domande attraverso i commenti. Non è richiesta iscrizione. Maggiori informazioni sul sito www.scrittorincitta.it.