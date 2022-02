Nasce il distretto diffuso del commercio di Mondovì e del Monregalese

Undici comuni e 789 esercizi commerciali uniti per la valorizzazione e lo sviluppo integrato del commercio tradizionale. Sono questi i numeri che segnano la nascita del distretto diffuso del commercio di Mondovì e del monregalese.

Il protocollo è stato siglato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 febbraio, alla presenza dì Paolo Adriano, sindaco di Mondovì (comune capofila del progetto), dei sindaci dei comuni coinvolti, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e delle realtà impegnate nella valorizzazione e promozione del territorio.

L’istituzione del distretto è stata resa possibile grazie alla partecipazione del Comune di Mondovì a un bando regionale che ha permesso di finanziare, con 18.400 euro (a cui si aggiunge un investimento pari a 4.600 euro da parte dei Comuni aderenti per un totale di 23 mila euro) la realizzazione di un programma strategico di interventi.

Una proposta per rilanciare il commercio, ma anche il turismo a livello locale e che vede la sinergia tra le amministrazioni di Mondovì, Vicoforte, Briaglia, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, San Michele Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì e delle maggiori associazioni imprenditoriali.

E' stata la Regione Piemonte a promuovere la nascita dei distretti del commercio al fine di mettere in comunicazione tutti gli enti e le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

Il distretto Diffuso si compone di due anime: un “Tavolo di Partenariato” e una “Cabina di Regia.”

Il primo sarà costituito dai comuni, da Confcommercio – As.Com Monregalese, Confesercenti Cuneo e Provincia, Camera di Commercio Cuneo, Atl (Azienda turistica locale), Confartigianato Cuneo, associazione La Funicolare, Monregaltour, Itur S.C., Consorzio proprietari del Parco Commerciale e per il Tempo Libero Mondovicino, Kalatà Srl, Prato Nevoso Spa, Artesina Spa, Pigna Ski Srls, l’Associazione turistica Mondolè, Comitato Landandè e l’Associazione Culturale “E Kyè”.

La Cabina di Regia sarà costituita dai Comuni sopra menzionati aderenti al Distretto nonché dalle Associazioni Confcommercio – As.Com Monregalese, Confesercenti Cuneo e Provincia, e dall’Associazione La Funicolare.

L'accordo durerà tre anni e prevede una serie di interventi strategici e coordinati , in particolare: creazione di servizi di accompagnamento degli operatori del settore commerciale, adozione di strumenti d’innovazione tecnologica e sviluppo di servizi integrati dedicati alle imprese; realizzazione di attività di fidelizzazione della clientela; valorizzazione delle produzioni d’eccellenza del territorio nell’ambito dei canali distributivi tradizionali; applicazione di agevolazioni economiche alle imprese; riqualificazione strutturale e funzionale di spazi ed immobili dedicati al commercio ed alle attività correlate; realizzazione di interventi volti all’ammodernamento ed al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali; attivazione di politiche attive per il riuso degli spazi sfitti; valorizzazione dei locali commerciali storici; sviluppo di un brand distrettuale e realizzazione di campagne di comunicazione e marketing; progetti sinergici con settori quali il turismo, la cultura e l’arte, etc. volti alla valorizzazione del territorio del distretto attraverso la predisposizione di opportuni itinerari.