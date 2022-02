Nove chilometri di tubazioni per oltre un milione di euro: ACDA conclude i lavori a Bombonina e Borgo San Giuseppe

Terminati i lavori di sostituzione di complessivi 8.750 m di tubazioni (500 m in ghisa sferoidale DN 125 mm e 8.250 m in polietilene con diametro variabile da 50 a 110 mm) e realizzati 164 nuovi allacciamenti nel rispetto della normativa vigente con sostituzione di tutte le apparecchiature idrauliche di regolazione.



L’intervento dell’importo complessivo di € 1.020.000,00 è stato finanziato per € 685.000,00 con fondi Acda e per € 385.000,00 con un finanziamento assegnato da parte del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2012-2020 “Piano Operativo Ambiente – Interventi per la tutela del territorio e delle acque”.



Gli interventi iniziati a marzo 2021 sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, alla ditta Schillizzi con sede in Potenza ed hanno interessato le seguenti strade: Fraz. Bombonina – Via Castelletto Stura – Via Forfice – Via Torre Bava – Via castelletto S.P. n. 3 – Via Torre Acceglio inferiore; Fraz. Borgo San Giuseppe – Via Spinetta e Via dei Ferrovieri.



Al termine dei lavori Acda ha ripristinato provvisoriamente il manto stradale per complessivi 2.500 mq; è previsto per l’anno in corso, previo idoneo assestamento del terreno, il ripristino definitivo mediante stesa di tappeto d’usura dello spessore di cm. 4.



“Siamo riusciti a sostituire numerosi tratti di condotte deteriorate, obsolete e soggette a perdite che arrecavano gravi disagi alle utenze con relativi aumenti dei costi di gestione dovuti agli interventi in ripristino. Il risultato è soprattutto il notevole miglioramento nella qualità del servizio erogato. Durante i lavori siamo riusciti a ridurre al minimo i disagi garantendo l’accesso a tutti i residenti. In particolare, alcuni interventi – che necessitavano dell’interruzione dell’erogazione dell’acqua – sono stati programmati in orari tali da non arrecare disservizi alle singole utenze ed alle attività commerciali. I lavori – organizzati con più squadre operative – hanno permesso di realizzare l’opera in un lasso di tempo breve e prima della stagione invernale”. È quanto dichiara l’ing. Fabio Monaco, Responsabile Area Appalti e lavori.



"Un intervento importante dal punto di vista strategico e dal punto di vista economico che è andato a toccare due frazioni dell'Oltregesso. Con questa operazione si riqualificano chilometri di rete migliorando l'efficienza e, di conseguenza, il servizio fornito ai nostri concittadini di Bombonina e Borgo San Giuseppe" – dichiara Luca Serale, Assessore alle Frazioni ed ai Quartieri del Comune di Cuneo.