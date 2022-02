Peste Suina Africana, Enalcaccia PT Cuneo: "Malattia virale che colpisce suini e cinghiali, ma non trasmissibile all'uomo"

L’Associazione Enalcaccia PT Cuneo - nella persona del suo presidente, il saluzzese Pier Paolo Testa - per cercare di portare un po’ di chiarezza sull’argomento Peste Suina Africana, andando oltre le non giustificate accuse mosse al mondo venatorio piemontese, ha chiesto un contributo scientifico al dr. Stefano Bisio, tecnico naturalista originario di Voltaggio (AL), Comune dove si sono rilevati i primi casi di PSA ad inizio gennaio. Il dr. Bisio, trentadue anni, è laureato in Scienze Ambientali ad Alessandria e in Scienze Naturali a Genova ed è grande amante delle montagne Cuneesi, oltre che consulente qualificato di alcune Aziende faunistiche private, Enti ed Associazioni.

La Peste Suina Africana (PSA o ASF) è una malattia virale che colpisce suini domestici e cinghiali. È altamente contagiosa e spesso letale. È importante specificare subito che non si tratta di una zoonosi, quindi NON è trasmissibile agli esseri umani.

Nel 2014 è esplosa un’epidemia di PSA in alcuni Paesi dell’Est Europa. Da allora la malattia si è diffusa in altri stati confinanti, tra cui Belgio, Germania e Repubblica Ceca. Il 7 gennaio 2022 è stata confermata la positività di un cinghiale trovato morto nel comune di Ovada (AL) e nel giro di pochi giorni altre carcasse trovate in comuni limitrofi della Provincia di Alessandria e di Genova sono risultate positive. La malattia era già presente in Italia unicamente in Sardegna dove è presente dal 1978: qui da anni si registra un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica. È importante specificare che il virus riscontrato in Piemonte è geneticamente diverso da quello circolante in Sardegna e corrisponde a quello presente in Europa da alcuni anni.

I vettori della malattia sono principalmente i cinghiali, che per naturale irradiazione sul territorio possono “trasportare” la malattia anche per lunghe distanze. Tra i possibili veicoli della malattia ci sono oggetti, veicoli a motore, cibi a base di carne suina e abbigliamento infetto (ad.es. gli scarponi) che l’uomo può trasportare sul territorio attraverso spostamenti fisici, propagando involontariamente la malattia anche per lunghissime distanze. È probabilmente ciò che è avvenuto nell’Alessandrino: assodato che cinghiali e maiali non possono volare, con tutta probabilità la malattia ha raggiunto il nostro territorio attraverso l’utilizzo di abbigliamento infetto o con l’abbandono di avanzi di cibo infetti provenienti dalle zone europee già colpite dalla malattia. La malattia non è assolutamente pericolosa per l’uomo, essa rappresenta un enorme pericolo per gli allevamenti di suini e per tutta la fetta di economia che riguarda la produzione e l’esportazione di lavorati a base di maiale di cui l’Italia è grande esportatore (basti pensare solamente all’industria del prosciutto), come per le popolazioni selvatiche di cinghiale La mortalità nei suidi, sia domestici che selvatici, è altissima e si aggira su cifre che vanno dal 90% al 100%. La presenza del virus all’interno degli allevamenti italiani potrebbe provocare il blocco delle esportazioni: una prospettiva davvero disastrosa, da evitare con tutte le forze possibili.

Le linee guida del Ministero della Salute indicano nei residui di carni suine fresche e stagionate un possibile grave rischio di trasmissione della malattia ad animali sani e devono essere smaltiti solo in contenitori chiusi per i rifiuti . Se dovesse essere avvistata una carcassa di cinghiale è necessario mettersi in contatto subito con l’ASL di riferimento o i Carabinieri Forestali. Gli scarponi o gli stivali devono essere sanificati con adeguato prodotto conclusa l’escursione.

Attualmente la caccia (in braccata con i cani) è stata vietata nelle aree dove sono state rinvenute le prime carcasse positive alla PSA: questo per evitare ulteriore dispersione dei cinghiali dovuta ad un fisiologico disturbo dato dall’attività venatoria.

Priorità in questo momento è la ricerca attiva e la conseguente eliminazione del maggior numero di carcasse dalle zone a rischio: molte squadre di cacciatori, coadiuvati dalle autorità sanitarie, stanno già svolgendo questo prezioso servizio alla collettività. Negli Stati dove l’emergenza è stata gestita in maniera scientifica e pragmatica (ad. Es. Repubblica Ceca) il problema è stato risolto, pur con enormi sforzi, individuando e isolando anche fisicamente la zona dove sono stati registrati i primi contagi vietando la caccia, limitando pesantemente gli spostamenti di mezzi e persone e installando decine di chilometri di recinzioni. Contestualmente si è attuata una fortissima pressione venatoria nelle zone “cuscinetto” adiacenti, cercando così di ridurre drasticamente la densità del cinghiale ed isolare il contagio.

L’Associazione ENALCACCIA PT Cuneo ricorda che il dilagare della specie cinghiale non è certamente attribuibile al mondo venatorio, ma ad altre cause tra cui l’abbandono di zone montane e pedemontane. Il calendario regionale piemontese prevede che le giornate di caccia al cinghiale all’anno siano circa 25 in montagna e una quarantina in pianura, mentre continua la crescita esponenziale di Parchi, Oasi e zone interdette all’attività venatoria e alla gestione faunistica. L’animalismo e l’ambientalismo esasperati portano a queste situazioni, che vedono il dilagare di specie come il cinghiale e i grandi ungulati o peggio ancora alloctone, come nutria e cormorano, soprattutto in pianura e a ridosso dei centri urbani, con enormi danni all’agricoltura e spesso tragiche conseguenze alla viabilità stradale.