Piscine chiuse il 6 febbraio: anche la Granda aderisce alla protesta contro il caro energia

E' confermato, anche per gli impianti natatori della Granda, lo sciopero del prossimo 6 febbraio, che coinvolgerà le piscine di tutta Italia.

Alle 11 dello stesso giorno è in programma a Torino una tavola rotonda dal titolo: "Piscine: un comparto che sembra non interessare a nessuno", alla quale hanno già aderito molti enti ed istituzioni.

Parte da qui la protesta del mondo del nuoto contro il caro energia, che sta letteralmente mettendo in ginocchio il settore, già compromesso da 300 giorni di chiusura.

Si attendeva la conferma, per il Piemonte, da parte di Luca Albonico, presidente Csr - che gestisce gli impianti di Cuneo, Alba e Sommariva Perno - e presidente del Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta. Sarà lui a intervenire, domenica, alla tavola rotonda, illustrando i problemi del comparto.

Tantissime le adesioni allo sciopero. E non potrebbe essere diversamente.

Nei giorni scorsi Albonico aveva dichiarato: "Abbiamo tamponato la situazione perché, fortunatamente, i Comuni nostri interlocutori sono soggetti con cui è possibile dialogare per trovare una soluzione. E l'abbiamo trovata. Sul caro bollette, purtroppo, allo stato attuale non c'è soluzione".

Le piscine sono attività estremamente energivore, dovendo scaldare l'acqua e l'aria. Le bollette sono schizzate e così non è possibile andare avanti.

Quella del prossimo 6 febbraio è una serrata simbolica, che induca ad una riflessione ed evidenzi l'importanza del settore.

"Si tratta di un'iniziativa tra le tante che abbiamo in programma. Non bisogna dimenticare che facciamo un servizio pubblico e gestiamo impianti pubblici. Abbiamo retto a due anni difficilissimi. Ora non possiamo reggere anche questa enorme impennata dei costi energetici. Se dobbiamo lavorare in perdita, chiudiamo".

Il grido di allarme nazionale è stato lanciato dalle principali sigle del settore: AGISI, Assonuoto, Insieme si Vince, Piscine del Piemonte, Piscine Emilia Romagna e SIGIS riunite nel Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori rappresentato a livello nazionale da Marco Sublimi. A queste si aggiunge l’autorevole sostegno di Forum Piscine che da sempre rappresenta il punto di rifermento del comparto Piscine a livello internazionale.

Scrivono in un comunicato: "Gli aumenti sono superiori al 50%. In un impianto di medie dimensioni si registravano circa 20.000€ al mese di utenze, oggi siamo ben oltre 30.000€, ciò significa 120.000€ di rincari annui su un singolo impianto!"

Abbiamo deciso di fare un ultimo appello al Governo Nazionale e agli Enti Locali perché intervengano con urgenza e con misure all’altezza del problema, ma questa volta vogliamo che sia ben chiaro il risultato finale di questa ignavia: la chiusura degli impianti!

Per questa ragione domenica 6 febbraio chiuderemo le piscine.

Un atto forte, mai fatto prima d’ora, ma anche un atto responsabile perché non vogliamo che accada un disastro di questa portata nel silenzio di un Paese che ancora una volta non si occupa dello sport di base e non sembra capire quanto sia importante per la crescita delle giovani generazioni, forse le più colpite dalla pandemia".