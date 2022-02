Simona Giordano, dagli inizi di Radio Alba al “Sabato Simona”

Ogni sabato, dalle nove a mezzogiorno, i microfoni di Radio Alba incontrano la voce calma e limpida di Simona Giordano, la speaker che per prima ha lavorato con Alberto Levi.



“Ho iniziato 40 anni fa. Avevo circa 18 anni. Ai tempi eravamo ancora in una fase un po’ ludica, nel senso che non eravamo ancora una radio strutturata come è ora, ma Alberto credeva al progetto come a un vero business e ci aveva visto lungo. Ora ho un programma al sabato mattina con Wally, ridiamo molto e gli faccio pesare molto il fatto che lui sia arrivato dopo. Per quanto per ora riesca a dedicarle meno tempo di quanto vorrei, la radio fa parte della mia vita”.



A Simona l’idea di fare radio è venuta lavorando tra le persone, ma la musica e il racconto, dice, facevano già parte delle sue giornate da bambina: “Io non avevo ancora capito cosa volessi fare da grande, ai tempi. Sono cresciuta con una mamma che ascoltava Radio Monte Carlo, la prima radio libera che arrivava in Italia. Certo, pur vivendo la radio come ascoltatrice, non pensavo di renderla un lavoro. Forse da bambina avrei puntato maggiormente su una carriera di cantante. Da fanciulla cantavo allo specchio col manico della scopa usato come microfono, organizzavo degli spettacoli domestici che facevo vedere ai miei. Questo prima dell’arrivo dell’età in cui uno comincia a vergognarsi, ovviamente”.



Come è iniziata l’avventura in radio?



"Per caso. Da ragazza feci un corso per Alba Manifestazioni, quella che poi è diventata la Giostra delle Cento Torri. Proponevano una formazione per hostess che avrebbero accompagnato i turisti durante il periodo della Fiera. Il resto dell'anno si portavano gli studenti in gita. Un giorno, mentre parlavo a una classe, un docente di Torino mi disse che avevo una bellissima voce e avrei dovuto pensare seriamente di fare radio. E io gli ho creduto. Avevo un amico che faceva radio a Poirino. Andai per dei provini, ma il coraggio di andare in onda non lo trovavo. Un giorno uno speaker era malato e mi hanno chiesto di coprirlo. Mi guidavano telefonicamente. Io continuavo a dire: 'Non ce la faccio'. Mettevo i dischi, ma non riuscivo a parlare. A un certo punto, lo ricordo come se fosse ieri, mi dissero: 'Perfetto, ora stoppa la bobina, metti tu dei dischi e ogni tanto di': state ascoltando Antenna Radiofonica Poirinese'. Non ce la facevo, non ce la facevo, l'ho fatto. Sentii solo: Ok, adesso lo dici almeno due volte in ogni disco'. E da lì non mi sono più fermata".





Come sei entrata nel team di Radio Alba?

“Era il 1° aprile del 1981. Forse ’82, sicuramente il 1° aprile. Tornai a casa e mia madre mi disse che mi aveva cercato un certo Paolo Ciliutti di Radio Alba. Io pensai a uno scherzo. Era il 1° aprile, dopo tutto. Mi richiamarono dopo un paio di giorni. Questa sensazione di essere dentro ‘Scherzi a Parte’ me la portai dietro anche il primo giorno che entrai nella sede della radio. Mi guardavo intorno sospettosa, ma mi chiesero effettivamente un provino. L’ultima parola sarebbe spettata a Levi. Se fossi piaciuta a lui, sarei stata dentro. Ad Alberto piacqui, ma era estremamente pignolo. Andai a Torino a fare un corso di dizione e recitazione. Lo convinsi a mandarmi in onda solo dopo tre o quattro mesi. Ho fatto radio fino al 1994, quando l’alluvione si portò via tutto. Ripresi a lavorare facendo altro: misi un’inserzione e ricominciai. Quando Radio Alba ha fatto i 40 anni, abbiamo fatto una reunion. È in quell’occasione che è uscita fuori l’idea di un programma con Wally”.



Com’è stato iniziare un nuovo programma dopo tanto tempo?

“Il problema non era semplicemente iniziare un programma, ma iniziarlo con un partner nuovo.

All’inizio abbiamo dovuto adeguarci, io a lui e lui a me. Soprattutto perché lui non aveva mai smesso, io invece ritornavo. Dovevo ritrovare un po’ di sicurezza. E ora ci divertiamo proprio.

Questa complicità tra di noi la percepiscono anche gli ascoltatori. Non abbiamo mai un copione, andiamo a braccio. Noi ci sediamo e iniziamo. Il resto vien da sé e il Sabato Simona è diventato il Sabato Simona e Wally. Ho capito che il cuore io l’avevo lasciato in radio. È davvero qualcosa che farei tutti i giorni”.



Com’è cambiata la tua percezione della radio in questi anni?



“Agli inizi ho seguito tre o quattro festival di Sanremo. Avevo un pass e potevo entrare e sedere accanto a Marinella Venegoni o Mario Luzzatto Fegiz. Le radio libere erano tutte presenti, la discografia viveva di radio private. Rispetto ad allora, la radio ora non ha più il limite della localizzazione. Sei a Melbourne e vuoi ascoltare Radio Alba? Quarant’anni fa dicevi: ‘Sì, vabbè’… Ora puoi farlo.

Vero è che un tempo probabilmente eravamo più creativi, ma per una questione di esigenza. Se volevi le notizie dovevi avere il giornale, fisicamente. Non avevi internet, non potevi controllare nulla. Le cose dovevi saperle, dalle notizie ai congiuntivi. Dovevi avere la dizione, caratterizzare la tua voce. Per poter sostenere un programma radiofonico dovevi informarti e avere un bagaglio, non era un processo rapido. E non era rapida nemmeno la musica. Una canzone poteva stare in classifica due anni, un LP di Baglioni, o dei Bee Gees. Adesso dopo due anni una canzone è superata. Si consuma in una settimana. Io e Wally siamo un po’ delle clessidre, giriamo e ricominciamo a far scivolare la sabbia. Con la calma, alle maniere di una volta. Come piace a noi. Radio Alba è un riferimento importante per il territorio, ha tutto: programmi, musica, notizie… e poi, la radio è soprattutto emozione e quindi: viva la radio”.