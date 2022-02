Fossano, parla la mamma di un giovane vandalo: "Un genitore deve educare il figlio, costi quel che costi"

Dovranno ripagare i danneggiamenti perpetrati dal figlio, che hanno 'denunciato' loro stessi per alcuni atti vandalici perpetrati, nel corso della settimana passata, in piazza Vittorio a Fossano.

Si conclude così - almeno per ora - la vicenda che negli ultimi giorni ha visto al centro la città degli Acaja, e l'ondata di piccoli danneggiamenti che ha caratterizzato piazza Vittorio, cascina Sacerdote e la passerella sopra via Torino. Vicenda segnalata con fotografie precise dallo stesso sindaco Dario Tallone e che ha portato all'identificazione di un ragazzino di 12 anni come membro del gruppo - composto da altri tre coetanei, attualmente ancora sconosciuti - di vandali: a segnalarlo proprio al primo cittadino sono stati, in lacrime, i suoi genitori.

"Un gesto per nulla scontato - ha commentato il consigliere comunale e senatore Giorgio Maria Bergesio - , un gesto di responsabilità e un esempio per tanti. Bravissimi loro e bravissimo il Sindaco".

"Mamma e papà sono sinceramente da elogiare: due genitori che hanno capito che il figlio era uno dei "colpevoli" e l'hanno immediatamente segnalato - ha aggiunto lo stesso Tallone - . Una grande soddisfazione vedere genitori con questo senso di responsabilità, che si sono anche resi disponibili, ovviamente, a risarcire i danni. Vorrei fossero da esempio, perché è la prima volta che succede. Genitori coscienziosi esistono, tanto di cappello a loro".

"Io faccio parte di una buona famiglia e determinati comportamenti, chiunque li perpetri, non rientrano nella mia concezione di educazione - ha detto la signora Micaela, la madre del ragazzino - . A dodici anni ti credi un po' il re del mondo, che tutto ti sia concesso senza conseguenze, ma è fondamentale insegnare ai nostri figli il rispetto per le persone e le cose, altrui e di tutti".

"Quando l'ho beccato con la bomboletta mi ha raccontato che voleva fare delle cose in casa, poi ho visto il post sulla pagina Facebook del sindaco e quella notte non ho dormito. Al mattino gli ho fatto vedere la fotografia e lui ha confessato, quindi ho chiamato subito dopo il sindaco, che ci ha ricevuto appena possibile. Ho coinvolto anche il mio ex marito, perché il messaggio passasse ancora meglio".

"Invece di sgridarlo in modo estemporaneo ho preferito dargli una bella lezione, anche se la vergogna, anche da parte mia, c'era. I genitori sono sempre quelli che rompono le scatole ma spesso fanno del proprio meglio per formare quelli che poi rimangono individui a sé - ha concluso la signora Micaela - . Io credo un genitore abbia il dovere di educare i propri figli, costi quel che costi".

Intanto è di venerdì 25 gennaio la segnalazione di un fossanese che abita vicino alla rampa che porta al parcheggio sotto piazza Vittorio, che indica cinque giovani tra i 15 e i 16 anni - tre ragazze e due ragazzi - come intenti a scrivere sui muri con lo spray. Il gruppo sarebbe stato identificato, e si starebbe lavorando per capire se sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza pubblica.