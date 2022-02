In Germania nuove regolamentazioni per i casinò online: si colma il vuoto normativo

Grande crescita dei casinò in Germania: il settore gioco online, poco sicuro, viene regolamentato.

Con il cambiamento di abitudini dovuto alla pandemia la Germania ha assistito a un grande sviluppo dei casinò on line e alcuni tra i tanti online sono stati, per mesi, poco sicuri a causa di situazioni legislative poco chiare. Questo problema, infatti, è stato l’effetto di un vuoto normativo che era valido in alcune zone dello Stato ma anche a causa di un divieto (invece operativo in altre zone) che ha portato alla nascita di molti fenomeni illegali. I migliori siti di casinò in Germania con slot - si prendano ad esempio quelli elencati su onlinecasinosdeutschland.com - hanno richiesto l’aiuto della legislazione tedesca che ha, finalmente, dato una risposta affermativa per chiudere questa incresciosa situazione.

In Italia, invece, va detto che grazie all’attenzione dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) da anni c’è una regolamentazione molto severa che riguarda gli operatori online che, per essere legali, devono superare una serie di step che partono già dalla sola richiesta di acquisizione del dominio web. Con una tassazione elevata e requisiti molto specifici è molto difficile trovarsi davanti a un sito illegale anche perché ogni sito legale ha apposto sull’homepage il logo dell’ADM ed è munito di un numero di licenza unico. Vediamo cosa hanno pensato per la Germania.

La nuova normativa decisa in Germania

A causa della pandemia in tutta Europa il settore gioco è stato in grossa crisi (e le sale fisiche e le agenzie di scommesse stanno ancora contando le perdite). Il gaming online, al contempo, ha vissuto, e vive, il suo momento di massimo fulgore. Con qualche intoppo possibile però, come in terra teutonica. La pubblicazione, infatti, della nuova normativa in Germania cercherà di tappare i buchi della vecchia legislazione.

In pratica si inizierà un periodo di prova in cui verrà sperimentato un nuovo sistema che si baserà sulla concessione di licenze a specifici casinò online se questi verranno ritenuti affidabili e sicuri per i giocatori (parliamo della zona della Sassonia e della Renania settentrionale). I casinò, quindi, che fanno richiesta di una licenza saranno valutati da una commissione e solo se verranno soddisfatti dei requisiti di legge potranno essere riconosciuti come legali. Questo per promuovere, ovviamente, il gioco responsabile che sta diventando l’orientamento di tutta la normativa in Europa.

In terra tedesca, quindi, ci si sta muovendo in ritardo rispetto alle altre nazioni nonostante la propensione al gioco dei suoi abitanti. Propensione che, ovviamente, era stata per forza deviata verso i siti poco sicuri (e parliamo di pagamenti poco affidabili, gioco per i minorenni, poca privacy e gioco truccato). Perché poi sono questi i veri pericoli di coloro che si avvicinano al gaming online su siti non legali e che possono venire truffati in ogni momento.

Quali sono i requisiti richiesti?

Se per quanto riguarda l’Italia il Governo è molto severo rispetto al gioco d’azzardo la Germania ci è arrivata con qualche anno in ritardo. Per questa ragione una delle piaghe di cui questa nuova regolamentazione si dovrà occupare c’è il gioco ai minorenni che, infatti, è stato vietato in ogni modo. Infatti, ora per la registrazione, verranno chiesti i documenti e la conferma dell’identità per chiunque abbia voglia di aprirsi un profilo di gioco.

Regolamentazione accurata anche per il poker online e le slot online in Germania. Infatti il principio su cui si baserà tutto è quello della casualità. La verifica, infatti, dell’algoritmo che regola le diverse combinazioni diventa parte fondamentale dei requisiti che servono ai casinò digitali per ottenere la licenza (che è valida 10 anni).

Questo meccanismo, pensato contro le manipolazioni è molto importante perché ci sono stati molti casi, nell’ultimo periodo, di giocatori che sono stati truffati e abbandonati in un limbo legale da cui è stato molto difficile uscire. Per questa ragione il dirottamento del settore verso la legalizzazione ha, sicuramente, un doppio vantaggio: da una parte ci sarà il ritorno fiscale nelle casse di Stato, dall'altro una tutela importante per tutti i giocatori che avranno voglia di giocare online.

Il giocatore, comunque, verrà tutelato in tutti i modi possibili anche con un limite di inserimento denaro nei conti gioco che è molto importante per educare degli utenti al gioco responsabile, soprattutto dopo anni in cui tutto (o quasi) era illegale e, quindi, senza regola alcuna.