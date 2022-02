Progetto di formazione in “Gestione e marketing d’impresa”

Da quasi due anni stiamo affrontando un’emergenza sanitaria poi divenuta anche economica e sociale che ha mutato radicalmente i paradigmi dell’intero mercato del lavoro. Le Imprese se vogliono continuare ad essere competitive, devono innovarsi.

Per Ascomforma il cambiamento diventa vera innovazione quando permette nuove opportunità che generano competenze, connessioni e relazioni.

E’ necessario avere un approccio culturale nuovo che porti ad una chiara scelta imprenditoriale orientata al raggiungimento di precisi obiettivi evitando il più possibile rischi, errori e spreco di risorse.

Ascomforma, candidandosi come soggetto attuatore, intende costruire un percorso al termine del quale i partecipanti saranno in grado di leggere con maggiore consapevolezza la situazione ed il posizionamento della propria organizzazione all'interno del mercato.

Acquisiranno competenze utili per attuare politiche di ridefinizione della missione e della strategia aziendale indispensabili per affrontare adeguatamente le sfide legate ai nuovi scenari di mercato ed alla congiuntura economica.

I percorsi di innovazione nei processi produttivi e nelle strategie di mercato delle imprese sono elementi chiave per accrescere la competitività delle aziende, chiamate ad affrontare quotidianamente sfide legate non solo al mondo esterno, ma anche alla propria organizzazione. La formazione continua, in particolar modo delle figure decisionali, contribuirà ad innalzare e migliorare le competenze gestionali di imprenditori e lavoratori delle PMI.

DESTINATARI

Imprenditori e dipendenti della Piccola e Media Impresa rientranti nel perimetro del progetto Pays Capables (commercianti – artigiani – agricoltori).

Iscrizione al link: https://forms.gle/tVZCMnXQESHHiEDy9

PERCORSO

L’articolazione del percorso formativo prevede una durata complessiva di 38 ore così suddivise:

Modulo 1: ELEMENTI DI GESTIONE DI IMPRESA - 8 ore

Modulo 2: LA TRASFORMAZIONE DIGITALE COME LEVA DI CRESCITA DELL’IMPRESA - 6 ore

Modulo 3: IL MARKETING, IL WEB MARKETING, L’E-COMMERCE E IL NEUROMARKETING - 10 ore

Modulo 4: LE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMRESA - 6 ore

PROJECT WORK FINALE - 8 ore

Per informazioni e iscrizioni: 377.0804976 - 0171604127 - info@ascomforma.it