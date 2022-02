Spedire pacco con corriere, come imballarlo a seconda dell'oggetto

Quando si decide, per lavoro, per necessità familiari, per fare un trasloco o magari per sorprendere qualcuno, di spedire un pacco con corriere, è importante fare attenzione ad alcuni aspetti.

Spedire pacco con corriere significa senza dubbio affidarsi a professionisti che si occuperanno di far arrivare in sicurezza e nei tempi previsti il nostro (o i nostri) oggetti.

Prima di affidare il pacco per avviarlo alla spedizione però, è importante fare attenzione a come imballare ciò che desideriamo spedire.

Un imballo efficace è una precauzione essenziale per poter spedire pacco con corriere con la tranquillità che l’oggetto arrivi a destinazione senza essere danneggiato.

Spedire pacco con corriere: a cosa fare attenzione

Che si tratti del famigerato pacco da giù , fondamentale fonte di sopravvivenza e affetto imbottigliato per studenti fuorisede, o che si tratti di qualunque altro oggetto, spedire pacco con corriere è sempre un’azione da svolgere con cura.

A seconda dell’oggetto che intendiamo affidare alla spedizione, è importante porre particolare attenzione all’ imballo.

Spedisci online è uno dei servizi più sicuri ed affidabili del mercato per spedire pacco con corriere ma anche in questo caso è fondamentale seguire le indicazioni per imballare al meglio i propri oggetti.

Ecco quindi una serie di accorgimenti utili da seguire per spedire pacco con corriere, in sicurezza:

Spedire pacco con corriere: l’integrità della scatola

Per spedire un pacco con corriere in sicurezza si dovrà scegliere un involucro in cartone con determinate caratteristiche.

Il cartone dovrà essere integro, senza strappi o buchi di nessun genere.

Importante inoltre che il cartone scelto per la spedizione sia robusto, in grado di sopportare gli spostamenti del viaggio.

Un cartone non totalmente integro infatti, potrebbe comportare il rifiuto del pacco da parte del vettore.

Per spedire pacco con corriere in sicurezza poi, nel caso si trattasse di oggetti particolarmente fragili, è sempre bene premurarsi di imballare il contenuto con uno strato di pluriball, per proteggerlo dagli urti.

Come chiudere il pacco

Le parole d’ordine per spedire un pacco con corriere in modo sicuro sono due: chiusura salda.

È importante infatti assicurarsi di aver chiuso in modo ermetico il pacco, per evitare che si possa rompere o aprire durante il trasporto.

Utilizzare un nastro adesivo spesso e resistente, che possa saldare in maniera forte e precisa i lembi del cartone, è un’accortezza importante di cui tenere conto per spedire pacco con corriere in modo sicuro.

La chiusura salda si può ottenere facendo più giri con il nastro adesivo ed assicurandosi che il pacco sia oggettivamente difficile da aprire.

Un altro consiglio utile per spedire pacco con corriere senza rischio di danneggiamento o apertura accidentale del pacco consiste nell’evitare sporgenze.

Una confezione, per quanto ben imballata, che presenti bozzi o sporgenze, potrebbe rompersi o danneggiarsi durante il trasporto molto più facilmente.

È quindi importante spedire pacco con corriere con grande attenzione alle dimensioni della scatola esterna: essa dovrà essere sempre più grande dell’oggetto in essa contenuto, evitando così di creare bozzi o sporgenze.

L’importanza delle superfici pulite per spedire pacco con corriere in sicurezza

Spedire pacco con corriere è sempre un’operazione che ha un solo e preciso scopo: far arrivare il contenuto della spedizione al destinatario.

Per evitare spiacevoli disguidi, è importante che la confezione in cui si sceglie di inserire l’oggetto che si vorrà affidare al vettore sia integra e completamente pulita.

Anche se si decide di riutilizzare una vecchia scatola o cartone, è fondamentale che non ci siano etichette o adesivi visibili all’esterno.

Il rischio, nel caso in cui la spedizione pacco con corriere avvenga con una scatola che riporta etichette precedenti, è quello di mandare in confusione lo spedizioniere, che potrebbe spedire il pacco alla destinazione sbagliata.

Per fare in modo che le etichette di spedizione corrette non vengano inavvertitamente strappate o rovinate è inoltre fondamentale evitare l’utilizzo della carta da pacchi.

Spedire pacco con corriere in sicurezza infatti dipende dalla buona e veloce lettura del codice a barre identificativo del collo (del pacco), che passerà di sede in sede fino a giungere alla sua destinazione finale.

Un altro accorgimento utile?

Oltre all’etichetta identificativa di spedizione, è sempre buona norma inserire sul pacco un cartoncino che indichi indirizzo di consegna, indirizzo e contatti del mittente oltre che il numero di tracking (numero di spedizione).