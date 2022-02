Via agli incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali non agricole nelle valli Gesso, Vermenagna e Pesio

Scadrà il 29 aprile prossimo il bando del GAL valli Gesso, Vermenagna e Pesio incentrato sulla concessione di contributi per l'avviamento di attività imprenditoriali non agricole.



I proponenti dovranno ideare servizi culturali o ludico-ricreativi atti a garantire la domiciliarità degli anziani e dei soggetti svantaggiati e per il loro inserimento lavorativo, l'assistenza all'infanzia, il trasporto e la consegna di posta o merci, la condivisione di spazi di lavoro, la conciliazione della gestione lavorativa o familiare e l'accesso alla banda larga e ultralarga.



A QUESTO LINK il bando completo.