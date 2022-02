Premio Nello Streri a tre aspiranti attori cuneesi

Si è svolto in sala San Giovanni il 7° Concorso di recitazione "Nello Streri", organizzato dall’Accademia Teatrale Giovanni Toselli di Cuneo, nata nel 1984, per volontà dell’allora assessore Nello Streri. Il concorso, finalizzato alla promozione dell'attività teatrale, soprattutto giovanile, è dedicato in particolare al monologo.