Stasera tocca a Matteo Romano: il 19enne cuneese tra i big di Sanremo con "Virale"

Esordio, ieri sera, per il Festival di Sanremo numero 72.

La classifica provvisoria della prima serata vede in testa la coppia Mahmood-Blanco con la loro “Brividi”. Hanno davvero messo d'accordo tutti. Sono probabilmente loro quelli da battere. Per la classifica clicca qui

Stasera toccherà agli altri 13 big in gara. Tra loro anche il cuneese Matteo Romano, atteso con il brano "Virale".

Il 19enne cuneese è in gara tra i big grazie ad una popolarità raggiunta in pochissimo tempo con il brano "Concedimi", nato in pieno lockdown e diventato disco di platino nel giro di pochi mesi.

Un successo inaspettato per lui, che l'estate scorsa ha aperto sette date del tour di Emma. A dicembre scorso la partecipazione a Sanremo Giovani, dove, arrivando tra i primi tre, è passato direttamente alla gara dei big della musica italiana.

Stasera il debutto sul palco più ambito e temuto. Domani il duetto con Malika Ayane, nella celebre Your Song di Elton John. Un'esibizione sicuramente molto attesa.

L’esibizione dei 13 artisti in gara sarà votata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, ognuna con peso 1/3 sul risultato complessivo. La somma dei loro voti determinerà una classifica. Stasera verrà stilata una classifica provvisoria tutte le 25 canzoni.

Oltre a Matteo Romano, saliranno sul palco Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka7even, Tananai, Matteo Romano ed Emma.