TEDxCuneo al lavoro per l’edizione 2022

Dopo il successo della prima edizione 2021 in streaming, il team di TEDxCuneo è nuovamente al lavoro per il lancio dell’evento 2022, finalmente in presenza e in programma nell’imminente primavera.

Sul palco di TEDxCuneo si alterneranno relatori e relatrici che porteranno talk multidisciplinari in grado di smuovere l'interesse ed essere di ispirazione sia per il pubblico presente in sala che per chi seguirà l’evento in streaming.

Lo staff di TEDxCuneo promette un nuovo successo, dopo quello riscosso nella passata edizione con il tema “Festina Lente, a ognuno il suo tempo”, che aveva ospitato i talk di personalità di spicco tra esperti ed esperti in campi come la scienza, la musica, la comunicazione e la crescita personale.

Oltre 300 mila le visualizzazioni dei video postati sul canale ufficiale Youtube TEDx, oltre ad un alto numero di visualizzazioni online registrato durante la diretta.

I TED talk sono brevi ma di grande impatto. Nella durata massima di 18 minuti emergono le idee principali di pensatori e innovatori di oggi, capaci di incuriosire e ispirare il pubblico.

Nelle prossime settimane TEDxCuneo svelerà l’identità degli speaker protagonisti dei talk 2022, oltre alle informazioni sulla prevendita dei biglietti. La novità rispetto alla scorsa edizione sarà proprio la presenza del pubblico anche “dal vivo”, resa impossibile lo scorso anno dall’emergenza sanitaria.

Occhi puntati sui canali social ufficiali: Instagram, Facebook e Linkedin.

Come lo scorso anno TEDxCuneo sarà supportato da partner che intendono sostenere l’investimento nell’Innovazione sociale creando un impatto positivo in ambito locale.

Associare il proprio marchio a TED è sinonimo di azienda illuminata, dinamica, aperta alle nuove idee ed al confronto. Naturalmente le porte sono aperte a chi volesse unirsi alla grande squadra!

TEDxCuneo fa parte del mondo TED, organizzazione no-profit con l’obiettivo di diffondere idee di valore, seguendo il motto “Ideas Worth Spreading”. La varietà delle tematiche trattate viene già espressa nel nome stesso, acronimo di “Technology, Entertainment and Design”.

Proprio nello spirito di “Ideas Worth Spreading” nasce il programma TEDx, dove “x” significa evento TED organizzato in modo indipendente. Sotto licenza concessa da TED, gli eventi TEDx sono sviluppati localmente e in modo indipendente, permettendo di diffondere e promuovere l’esperienza TED in tutto il mondo, tra culture e comunità diverse.

TEDxCuneo è un’associazione composta da oltre 40 volontari dai 19 ai 60 anni, con un forte legame con Cuneo, persone a cui piace diffondere nuove idee stimolando la curiosità, favorire relazioni e opportunità per ripensare la città come un centro in continua evoluzione.

La potenza della condivisione delle idee del singolo con la propria comunità è fondamentale per una crescita globale, la forza di uno può diventare quella della moltitudine.