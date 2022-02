Calcio Serie D: Saluzzo rimontato dal Ligorna, all'Amedeo Damiano termina 1-2

Il Saluzzo non riesce ad evitare una nuova sconfitta nella seconda giornata di ritorno. Non basta il gol del vantaggio in apertura di match (Kieling Alisson), il Ligorna la ribalta con Cericola e Gomes de Pina portando a casa i tre punti.

LA CRONACA

La fase di studio reciproco si interrompe al quarto d'ora: il Saluzzo trova il vantaggio con Kieling Alisson, abile ad insaccare di testa su un corner ben battuto da Pucinelli. Imperioso lo stacco aereo del difensore che trafigge Fiory piazzando il pallone sotto la traversa. Flebile la risposta del Ligorna: al 25' ci prova Casanova, tiro impreciso. Gomes de Pina, con i suoi movimenti sul fronte offensivo, prova a creare pericoli ma la difesa granata chiude ogni spazio. Al minuto 35 la prima sbavatura, che costa il gol alla squadra di Briano. Cericola sfrutta un lancio in verticale e beffa Virano in uscita, 1-1. Poco dopo Greco ha la palla del nuovo vantaggio ma la sua conclusione viene respinta dal valido intervento di Fiory. Ospiti ad un passo dal sorpasso a fine primo tempo. Virano, in uscita, subisce una carica ma l'arbitro non interviene. Silvestri calcia a botta sicura trovando, tuttavia, la respinta del muro saluzzese. E' l'ultima emozione prima dell'intervallo, con le squadre in parità.

La ripresa si apre con il raddoppio del Ligorna. Bella azione avviata da Gomes de Pina, puntuale anche nella conclusione sottomisura sul preciso assist di Cericola: 1-2. La squadra di casa prova a rispondere con Pucinelli, due volte al tiro dalla lunga distanza ma senza fortuna. Cericola è particolarmente ispirato: al 69' filtrante per Lala che evita due difensori e batte a rete: Virano fa gli straordinari e devia in corner. A cinque dalla fine sussulto di Greco, mancino secco a pelo d'erba che non inquadra la porta. La partita si spegne lentamente e con essa le speranze saluzzesi di agguantare almeno un punto.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce l'1-2 finale: Saluzzo malinconicamente fermo a quota 11, posta piena per il Ligorna.

TABELLINO

Saluzzo (3-4-2-1): Virano, Kieling Alisson, Carli, Caldarola (46' Pittavino); Bedino, Sina Filho Aquiles (75' Fink Hassan), Serino, Greco; Gaboardi (46' Andretta), Pucinelli; Pavisich. A disp: De Marino, Agostini, Costa, Kone Lassina, Allasina, Beka. All Mauro Briano

Ligorna (4-4-2): Fiory, A. Garbarino, Cipolletta, Scannapieco, Bacherotti; Cericola, Lala (75' Gerbino), Casanova, Bacigalupo; Silvestri (75' Salvini), Gomes de Pina (59' Donaggio). A disp: Atzori, Calcagno, Costa, L.Garbarino, Pregliasco, Donaggio, Botta All Giorgio Roselli

Gol: 15' Kieling Alisson, 35' Cericola, 47' Gomes de Pina

Ammoniti: Carli, Bacherotti

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta; assistenti Ionut Eusebio Nekita di Lecco e Lorenzo Riganò di Chiari