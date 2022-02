Volley A2/F: il Puma prova a invertire la rotta! La Lpm Bam Mondovì oggi (18,30) ospita l’Anthea Vicenza

Invertire la rotta e tornare finalmente alla vittoria. E’ questo l’obiettivo della Lpm Bam Mondovì, che questa sera (ore 18,30) ospita al PalaManera l’Anthea Vicenza nel recupero della 4^ giornata di ritorno di regular season. Un impegno alla portata delle Pumine di Solforati, che dopo quattro sconfitte consecutive, sono chiamate a una prova vincente e convincente. Guai però a sottovalutare l'avversario, che giungerà a Mondovì per vendere cara la pelle.

Qualche segnale di ripresa delle Pumine lo si è intravisto già nell’ultima gara contro il Club Italia Crai, dove Populini e compagne sono uscite sconfitte dal campo solo al tie-break. Nel match contro le venete di Chiappini, tuttavia, si spera di poter rivedere una Lpm solida e finalmente dal rendimento costante.

L'Anthea è tornata in campo solo di recente, dopo essersi messa alle spalle le positività al Covid-19, anche se la squadra sta pian piano recuperando la migliore forma fisica. Punto di forza della squadra di Chiappini è la banda croata Katarina Pavicic, che con 148 punti messi a segno è al momento la migliore realizzatrice della compagine vicentina.

Insidiosa anche la schiacciatrice Jasmine Rossini, così come l’opposto Caterina Errichiello. All’andata la Lpm si impose con un netto 0-3. Il match sarà arbitrato dai signori Marco Pasin e Antonio Giovanni Marigliano. Confermata anche per questa gara di recupero la diretta free sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 18,30.