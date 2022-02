Volley A2M. Cuneo giocherà in casa la finale di Coppa Italia con Reggio Emilia. L'intervista a Serniotti (VIDEO)

Cuneo batte Porto Viro 3-1 e va in finale di Coppa Italia. La partita è in programma venerdì sera 11 dicembre con inizio alle ore 21,15 (diretta tv su RaiSport), avversaria la Conad Reggio Emilia che nell'altra semifinale ha inaspettatamente battuto Bergamo al tie break.

Le parole di coach Roberto Serniotti alla fine della partita contro Porto Viro: "Immaginavamo che sarebbe stata una battaglia, loro sono esperti e adatti a partite come queste. Sono stati molto bravi soprattutto in attacco, anche grazie anche al palleggiatore Fabroni. Noi non riuscivamo a prenderne le misure, poi abbiamo cambiato qualcosa e la partita è girata anche se è stata complicata fino alla fine".

L'intervista completa nel video a seguire: