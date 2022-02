Volley A2M. Momento d'oro per Luca Filippi: "Emozionante vincere a Brescia, ma vogliamo la finale di Coppa Italia" (VIDEO)

Luca Filippo in palleggio durante la partita di campionato al San filippo di Brescia

A poche ore dalla semifinale di Coppa Italia tra Cuneo e Porto Viro, abbiamo sentito il giovane palleggiatore della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Luca Filippi, vice di Matteo Pedron, che domenica scorsa coach Serniotti ha voluto lanciare nel sestetto base per la sfida di campionato che la sua squadra ha vinto in quel di Brescia.

Filippi si è comportato benissimo ed è pronto a dare il proprio supporto anche in Coppa. "È stato emozionante - racconta Luca ai nostri microfoni - ma dopo qualche scambio l'emozione è svanita, ho incominciato a divertirmi ed è stata una grandissima soddisfazione".

Che partita si aspetta stasera? "Dobbiamo dimenticare la vittoria netta in campionato, sono due cose diverse. Dovremo entrare lucidi ed aggredirli subito".

Sulla sua stagione: "È sempre bello giocare qui a Cuneo. E per me è stata una forte emozione esordire in serie A2 proprio qui".

Dove può arrivare la sua Cuneo? "Non ci poniamo limiti. Pensiamo a giocare gara dopo gara, senza badare troppo a chi verrà e cosa c'è stato prima".

L'intervista integrale a Luca Filippi nel video a seguire: