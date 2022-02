Volley A2M. Undici anni dopo Cuneo torna in finale di Coppa Italia! Porto Viro battuta per 3-1

È finale! Undici anni dopo la sua ultima volta, Cuneo torna a giocare per un trofeo tricolore: lo farà venerdì 11 febbraio nella gara che la squadra di Serniotti giocherà di fronte al pubblico amico e che assegnerà la Coppa Italia di A2 2022. Avversaria la Conad Reggio Emilia, che ha inaspettatamente battuto Bergamo al tie break.

Nessuno pensava fosse una passeggiata contro Porto Viro, così è stato. Ci sono voluti quattro tiratissimi set alla squadra di Roberto Serniotti per aver ragione di una coriacea Delta Group, che ha interpretato al meglio la partita, di tutt'altro spessore rispetto la sfida in campionato. Alla fine, però, ha prevalso il maggior sangue freddo dei padroni di casa bravi a star concentrati anche in situazioni rognose. Contava solo vincere e Cuneo ha vinto. 3-1, il risultato finale, con parziali 23-25/25-20/25-18/25-21.

I SESTETTI. Roberto Serniotti schiera il sestetto titolare con Pedron in palleggio in diagonale all'opposto brasiliano Wagner, le due bande capitan Botti con Preti, al centro la coppia Sighinolfi-Codarin e libero Bisotto. Dall'altra parte della rete coach Tardioli manda in campo il regista Fabroni con Bellei opposto, gli schiacciatori di posto4 Vedovotto e Mariano, al centro l'australiano O'Dea con Barone e libero Lamprecht.

LA PARTITA. Primo set ad alta tensione per Cuneo, che sente molto il peso della partita. Dal canto suo Porto Viro gioca in scioltezza: basti pensare che i primi 12 unti della squadra di Tardioli sono su sistematico cambio palla. La reazione dei padroni di casa c'è, ma alla fine prevale la maggior concentrazione degli ospiti e soprattutto un'attenta e lucida regia del palleggiatore Fabroni che porta la Delta Group avanti 1-0. Il secondo parziale è bellissimo, con Cuneo che dà sempre l'impressione di avere quel qualcosa in più rispetto gli avversari, ai quali va però dato il merito di non mollare mai. La svolta arriva sul turno al servizio di Wagner che permette ad uno scatenato Preti di scavare il solco: è 1-1. Pian piano la benzina di Porto Viro va in esaurimento: nonostante continui a tenere testa a Cuneo per buona parte del terzo set, non dà mai l'impressione di poter piazzare il guizzo che la porti a vincere il parziale. Gli uomini di Serniotti, invece, trascinati da un inesauribile Wagner e supportati da un Preti formato concretezza vincono 25-18 e si portano ad un passo dalla finale.

SET PER SET. Turno al servizio per Vedovotto e Porto Viro va sullo 0-2 con il muro di O'Dea in inizio di partita, Cuneo ci mette un po' a carburare sotto il peso della tensione e Porto Viro ne approfitta per andare sul +3 (7-10), ancora a muro (Barone). I piemontesi si sbloccano sulla P1 di Pedron: Botto mette giù un diagonale millimetrico e porta la BAM Acqua S. Bernardo a -1 (13-12) e subito dopo al servizio propizia il muro di Preti su Bellei per il punto della parità a 14. Incomincia un lungo braccio di ferro che si sblocca solo con l'invasione a muro fischiata a Bellei che permette a Cuneo di passare per la prima volta in vantaggio sul 21-20., ma Porto Viro si riprende il break e passa nuovamente a condurre 22-23. C'è il time out di Serniotti, ma il muro di Barone su Wagner porta i veneti al set ball (22-24). O'Deal in battuta fallisce il primo, Tardioli ferma il gioco perché al servizio per Cuneo va Wagner, ma Mariano mette a terra la palla del 23-25.

SECONDO SET. Cuneo subito avanti 2-0 con un muro di Wagner, ma immediata parità ospite sull'attacco out di Preti. È ancora il brasiliano a segnare il break dei locali: suo il diagonale del 4-2, poi Cuneo va avanti 8-5 sull'appoggio out di Bellei. Il palasport si accende, ma Porto Viro non molla: arriva il muro su Botto (9-8), poi la squadra rodigina trova la parità a 14 con l'ace di Fabroni. Dalla linea di fondo risponde capitan Botti: suo l'ace del 16-14, poi arriva un precisissimo lungolinea di Preti che costringe Tardioli al time out sul punteggio di 19-16 per Cuneo. Si riprende a giocare: Wagner martella al servizio, Preti chiude il primo tempo (20-16), poi con una spettacolare difesa mette giù anche il punto del 21-16. Preti è scatenato: piazza l'ace del 23-17, Porto Viro recupera un break con Mariano al servizio, sul 19-23 c'è il time out di Serniotti che sortisce l'effetto desiderato: Mariano sbaglia la battuta che manda Cuneo al set ball. Chiude capitan Botto.

TERZO SET. Cuneo avanti 3-1 su invasione del muro avversario, pari 5 con l'attacco di Bellei. Nuovo allungo biancoblu sul punto di Botti (7-5) ed altro pari a 9, ancora con Bellei. Come a flipper: BAM Acqua S. Bernardo sul 12-10 grazie a Preti, pareggio Porto Viro a 12 su attacco out di Botto, poi due palle schiacciate fuori da Bellei portano Cuneo avanti 15-12. Il punto di Wagner segna il +4 e sul 17-13 c'è il time out di coach Tardioli. Wagner è inarrestabile mette giù anche il punto del 18-13, mentre Botti segna l'ace del +6 (21-15). La Delta Group recupera un break con il muro di O'Deal (21-17), ma Codarin restituisce il favore e porta Cuneo sul 23-17. Set ball Cuneo ad opera del mani-out di Sighinolfi (24-17), Mariano annulla il primo, ma Codarin non fallisce il secondo.

QUARTO SET. Il primo strappo per Cuneo arriva sull'ace di Botto (8-6), vantaggio incrementato 11-7 con il doppio muro di Preti e Codarin. Porto Viro è senza benzina: Mariano mette fuori l'attacco del 12-7 che costringe coach Tardioli al primo time out. I suoi sembrano ricompattarsi: Bellei ferma a muro Preti (12-9), ma Codarin gli restituisce il favore e riporta Cuneo avanti di 5 punti (15-10). Mani-out di capitan Botti per il 17-11. Porto Viro recupera tre break e si porta a -2 (21-19), ma è troppo tardi. Match-ball di capitan Botto che chiude anche il punto che manda Cuneo in finale.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO-DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (23-25/25-20/25-18/2-21)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO. Codarin 6, Filippi, Pedron, Wagner 23, Botto 20, Bisotto (L), Preti 20, Sighinolfi 3. N.e. Cardona, Tallone, Vergnaghi, Rainero, Giordano - Allenatore: Serniotti - CUNEO: ric. 62% (17% prf), att. 58%, muri 8, aces 4, batt. sb. 14, errori 20